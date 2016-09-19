Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

День селища Красне традиційно святкують наприкінці вересня. Цьогоріч святкування відбудеться у неділю, 2 жовтня. Організатори обіцяють, що річницю першої літописної згадки про селища відзначать незабутнім концертом, конкурсами та виставками творчих робіт майстрів селища.
«Основні святкування відбудуться у неділю на Привокзальній площі, - каже селищний голова Красного Микола Чучман. – Наприкінці вересня розпочнеться підготовка до концертної програми. Плануємо провести конкурси для дітей, організувати святковий ярмарок».
Також селищний голова повідомив, що з метою недопущення розпивання спиртних напоїв в громадських місцях та забезпечення безпеки мешканців під час святкування Дня селища – 2 жовтня 2016 року, – буде заборонено продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах торгівлі, розташованих на території проведення святкувань.
«Ніякого продажу алкоголю у цей день не буде! Зона, де проводитимуться заходи, має бути безалкогольна», - наголосив селищний голова Микола Чучман.