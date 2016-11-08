Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині підприємство «Хеммель-Україна» потребує нових робочих рук
ТзОВ «Хеммель-Україна» - фірма, що спеціалізується на виготовленні подрібнювальної техніки, вже не перший рік успішно працює у селі Ожидів. Для району це працевлаштування людей та чималі грошові надходження до бюджету від сплати податків.
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Новини культури

На Львівщині підприємство «Хеммель-Україна» потребує нових робочих рук

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

ТзОВ «Хеммель-Україна» - фірма, що спеціалізується на виготовленні подрібнювальної техніки, вже не перший рік успішно працює у селі Ожидів. Для району це працевлаштування людей та чималі грошові надходження до бюджету від сплати податків.

На сьогодні, в зв’язку з розширенням виробництва, у підприємства постала потреба у працівниках наступних професій: газорізальник, електрозварник, піскоструминник, різальник металу на ножицях і пресах, слюсар із збирання металевих конструкцій, токар, фрезерувальник, інженер-конструктор, кресляр, майстер, слюсар-монтажник приладового устаткування, підсобний робітник будівельно-ремонтної бригади.
Кожному працівникові підприємство пропонує:
-    офіційне працевлаштування;
-    хороші умови праці з обов’язковою атестацією робочих місць;
-    соціальний пакет;
-    своєчасну виплату гідної заробітної плати;
-    премії та компенсації;
-    програми розвитку і навчання з можливістю стажування за кордоном;
-    забезпечення спецодягом;
-    доїзд до місця праці транспортом підприємства; 
-    гуртожиток з усіма необхідними для проживання умовами.
Довідки за телефоном: 0676222883
Адреса: 80530 Україна Львівська область, Буський район, с.Ожидів, вул. Промислова,1
тел. +38 (03-264) 4-69-84, 4-69-85
факс +38 (03-264) 4-69-86
Сайт http://hemmel.com.ua
e-mail: hemmel.ua@gmail.com


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