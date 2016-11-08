Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





ТзОВ «Хеммель-Україна» - фірма, що спеціалізується на виготовленні подрібнювальної техніки, вже не перший рік успішно працює у селі Ожидів. Для району це працевлаштування людей та чималі грошові надходження до бюджету від сплати податків.

На сьогодні, в зв’язку з розширенням виробництва, у підприємства постала потреба у працівниках наступних професій: газорізальник, електрозварник, піскоструминник, різальник металу на ножицях і пресах, слюсар із збирання металевих конструкцій, токар, фрезерувальник, інженер-конструктор, кресляр, майстер, слюсар-монтажник приладового устаткування, підсобний робітник будівельно-ремонтної бригади.

Кожному працівникові підприємство пропонує:

- офіційне працевлаштування;

- хороші умови праці з обов’язковою атестацією робочих місць;

- соціальний пакет;

- своєчасну виплату гідної заробітної плати;

- премії та компенсації;

- програми розвитку і навчання з можливістю стажування за кордоном;

- забезпечення спецодягом;

- доїзд до місця праці транспортом підприємства;

- гуртожиток з усіма необхідними для проживання умовами.

Довідки за телефоном: 0676222883

Адреса: 80530 Україна Львівська область, Буський район, с.Ожидів, вул. Промислова,1

тел. +38 (03-264) 4-69-84, 4-69-85

факс +38 (03-264) 4-69-86

Сайт http://hemmel.com.ua

e-mail: hemmel.ua@gmail.com