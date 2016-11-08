Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

ТзОВ «Хеммель-Україна» - фірма, що спеціалізується на виготовленні подрібнювальної техніки, вже не перший рік успішно працює у селі Ожидів. Для району це працевлаштування людей та чималі грошові надходження до бюджету від сплати податків.
На сьогодні, в зв’язку з розширенням виробництва, у підприємства постала потреба у працівниках наступних професій: газорізальник, електрозварник, піскоструминник, різальник металу на ножицях і пресах, слюсар із збирання металевих конструкцій, токар, фрезерувальник, інженер-конструктор, кресляр, майстер, слюсар-монтажник приладового устаткування, підсобний робітник будівельно-ремонтної бригади.
Кожному працівникові підприємство пропонує:
- офіційне працевлаштування;
- хороші умови праці з обов’язковою атестацією робочих місць;
- соціальний пакет;
- своєчасну виплату гідної заробітної плати;
- премії та компенсації;
- програми розвитку і навчання з можливістю стажування за кордоном;
- забезпечення спецодягом;
- доїзд до місця праці транспортом підприємства;
- гуртожиток з усіма необхідними для проживання умовами.
Довідки за телефоном: 0676222883
Адреса: 80530 Україна Львівська область, Буський район, с.Ожидів, вул. Промислова,1
тел. +38 (03-264) 4-69-84, 4-69-85
факс +38 (03-264) 4-69-86
Сайт http://hemmel.com.ua
e-mail: hemmel.ua@gmail.com