Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини культури

На Львівщині прояв сепаратизму? Або хто вирішив, щоб одна громада району відійшла до іншого району?

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Кулуарні чвари між представником Красненської селищної ради та керівником Офісу реформ у Львівській області призвели до того, що з’явився новий пропонований склад об’єднаних територіальних громад, згідно з яким у Буському районі передбачається створення двох громад – Буської та Олеської. Натомість Красненська громада, згідно плану, входить до Золочівського району у складі Глинянської громади.

  Як пояснюють наші інформовані джерела,  причиною такого стало те, що голова Красненської селищної ради М.Чучман посварився з керівником Офісу реформ у Львівській області В.Корецьким. 
  Селищний голова Красного Микола Чучман не заперечив інформації про те, що між ним і керівником Офісу реформ у Львівській області виникла серйозна дискусія. Тож, найімовірніше, у такий спосіб хтось вирішив відімстити...
  Тому на сесії Буської районної ради, яка проходила, 25 серпня 2016 року, депутати прийняли звернення до голови Львівської обласної ради О.Ганущина, голови Львівської ОДА О.Синютки, керівника Офісу реформ у Львівській області В.Корецького, голів фракцій політичних партій у Львівській обласній раді. Подаємо текст звернення:

З В Е Р Н Е Н Н Я

  Ми, депутати Буської районної ради, доводимо до Вашого відома, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. №1158 «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області», враховуючи зміни згідно розпорядження КМУ від 04.12.2015р.  №1281-р, по Буському районі затверджено три перспективні громади: Буська, Красненська та Олеська. Але, 18.08.2016р. від Департаменту фінансів Львівської ОДА у фінансове управління Буської РДА надійшов лист про те, що Департамент фінансів облдержадміністрації надсилає новий Пропонований склад об’єднаних територіальних громад, який буде врахований під час підготовки проекту рішення обласної ради про внесення змін до перспективного плану утворення об’єднаних територіальних громад  області, затвердженого вищезгаданим розпорядженням Кабінету Міністрів України. Та в даному листі здивував додаток з пропозиціями, які, очевидно, Департаменту фінансів подав Офіс реформ Львівщини. У розділі «Буський район» зазначено Буську міську та Олеську селищну громади. Красненська громада відсутня (!). Проте, у розділі «Золочівський район» зазначена Глинянська громада, куди увійшли селище Красне, а також населені пункти Мармузовицької (Андріївської), Балучинської, Задвір’янської, Куткірської, Полтв’янської, Сторонибабської та Утішківської місцевих рад Буського району. На внесення подібної пропозиції не те, що згоди не давала жодна місцева громада Буського району, а не було проведено елементарних консультацій на рівні місцевої влади. Тому, дізнавшись про такі пропозиції, керівники як Буського, так і Золочівського районів були, м’яко кажучи, вельми здивовані, адже затвердження таких пропозицій Кабміном прямо призведе до соціального вибуху. Селище Красне Буського району з центральною в районі залізничною станцією по кількості населення втричі перевершує Глиняни Золочівського району, як, зокрема, і по фінансовій потужності. А деякі села Буського району, які запропоновано приєднати до Глинянської громади, розташовані за 5 км. від міста Буськ та 25 км. від Глинян. І це при тому, що раніше Офіс реформ Львівщини називав Красненську громаду чи не найперспективнішою. Зі сторони це скидається на якусь банальну політичну помсту, оскільки логіки в такій пропозиції немає жодної. За таким принципом, до прикладу, потрібно запропонувати створення Пустомитівської громади з населеним пунктом Львів (!). Саме так приблизно виглядає пропозиція створення Глинянської громади. Дивним є і те, що в бесіді з головою районної ради керівник Офісу реформ Львівщини намагався з’ясувати, як саме голова райради здобув інформацію про таку пропозицію. Очевидно, це мало бути зроблено швидко та без зайвого розголосу.
  Враховуючи вищевикладене, просимо депутатів Львівської обласної ради не приймати пропозицію вищезазначених змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. №1158-р без згоди відповідних місцевих громад Буського району.


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