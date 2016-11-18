Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині працівники галузі культури прийняли звернення до прем'єр-міністра України і міністра культури
Ми, працівники культури Буського району, на зборах трудового колективу, які відбулися 11.11.2016р. у Всеукраїнський день працівників культури та аматорів Народного мистецтва, прийняли звернення щодо виплат надбавок за вислугу років, якої позбавлена частина працівників галузі. Зокрема, директори та художні керівники сільських Народних домів, директори та методисти районних Народних домів мають право на доплату за вислугу років (така доплата передбачена Постановою Кабінету Міністрів України №1026 від 9 грудня 2015 р.). Згідно вказаної постанови, «доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності та інших не заборонених законодавством джерел».


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Новини культури

На Львівщині працівники галузі культури прийняли звернення до прем'єр-міністра України і міністра культури

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Прем’єр-міністру України В. Гройсману        

Міністру культури України Є.Нищуку

Звернення 

  Ми, працівники культури Буського району, на зборах трудового колективу, які відбулися 11.11.2016р. у Всеукраїнський день працівників культури та аматорів Народного мистецтва, прийняли звернення щодо виплат надбавок за вислугу років, якої позбавлена частина працівників галузі. Зокрема, директори та художні керівники сільських Народних домів, директори та методисти районних Народних домів мають право на доплату за вислугу років (така доплата передбачена Постановою Кабінету Міністрів України №1026 від 9 грудня 2015 р.). Згідно вказаної постанови, «доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності та інших не заборонених законодавством джерел».
 Таким чином, дія даної постанови не поширюється на абсолютну більшість працівників районних та сільських Народних домів, котрі, у зв’язку з низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення, а як наслідок, неможливістю надавати платні послуги, не мають відповідних надходжень та позбавлені доплат за вислугу років.
Враховуючи вищевикладене, просимо Вас розглянути наше звернення та внести зміни у відповідну Постанову Кабінету Міністрів України, згідно якої доплата також здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду.
Від імені трудового колективу 
працівників галузі культури Буського району
начальник відділу культури та туризму
Буської райдержадміністрації                                         
Людмила Ціхоцька                          

P/S/ Сьогодні на черговій сесії Буської районної ради депутати підтримали звернення трудового колективу працівників галузі культури Буського району до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана та Міністра культури України Є.Нищука щодо виплати окремим працівникам галузі культури доплати за вислугу років.


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