Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





Головою Буської РДА Петром Морозом врегульовано питання можливості формування та утворення територіальної громади з центром у селищі Красне.

Головою районної державної адміністрації Петром Морозом на рівні області врегульовано резонансне питання щодо можливого входження ряду сіл Буського району та селища Красне до складу однієї з громад, які створюються на теренах сусіднього Золочівського району.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постанови КМУ «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» та враховуючи затверджений обласний Перспективний план, на території Бущини планується сформувати три спроможні громади з центрами у Буську, Олеську та Красному.

У Красненської громади залишається право ініціювати об’єднання та створити на базі селища потужну самодостатню перспективну громаду.

Нагадаємо, вчора стало відомо про конфлікт керівника Офісу реформ у Львівській області з селищним головою Красного, в результаті його Красненська громада опинилась у складі Золочівського району. Деталі тут.