Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини культури

На Львівщині резонансне питання щодо об'єднання врегульовано

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Головою Буської РДА Петром Морозом врегульовано питання можливості формування та утворення територіальної громади з центром у селищі Красне.

Головою районної державної адміністрації Петром Морозом на рівні області врегульовано резонансне питання щодо можливого входження ряду сіл Буського району та селища Красне до складу однієї з громад, які створюються на теренах сусіднього Золочівського району.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постанови КМУ «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» та враховуючи затверджений обласний Перспективний план, на території Бущини планується сформувати три спроможні громади з центрами у Буську, Олеську та Красному.
У Красненської громади залишається право ініціювати об’єднання та створити на базі селища потужну самодостатню перспективну громаду.

Нагадаємо, вчора стало відомо про конфлікт керівника Офісу реформ у Львівській області з селищним головою Красного, в результаті його Красненська громада опинилась у складі Золочівського району. Деталі тут.


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