Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині сільські раді поквапляться щодо вирішення питань з виділення земельних ділянок для учасників АТО
Днями голова райдержадміністрації Петро Мороз за участю співзасновника ГО «Буська районна асоціація учасників АТО», заступника голови районної ради Романа Фурди провів нараду з головами місцевих рад та землевпорядниками, на територіях яких є найбільша кількість поданих заяв і спостерігається затягування з процесом виділення земельних ділянок під будівництво житла учасникам бойових дій в зоні проведення АТО.
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Новини культури

На Львівщині сільські раді поквапляться щодо вирішення питань з виділення земельних ділянок для учасників АТО

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Днями голова райдержадміністрації Петро Мороз за участю співзасновника ГО «Буська районна асоціація учасників АТО», заступника голови районної ради Романа Фурди провів нараду з головами місцевих рад та землевпорядниками, на територіях яких є найбільша кількість поданих заяв і спостерігається затягування з процесом виділення земельних ділянок під будівництво житла учасникам бойових дій в зоні проведення АТО. 


За результатами наради вирішено, що сільські ради покваплять вирішення питань з виділенням земельних ділянок і приймуть відповідні рішення наступного тижня.
Участь у нараді також взяли: начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва РДА Микола Владика, начальник відділу Держгеокадастру у Буському районі Львівської області Любомир Троць.


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