Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Днями голова райдержадміністрації Петро Мороз за участю співзасновника ГО «Буська районна асоціація учасників АТО», заступника голови районної ради Романа Фурди провів нараду з головами місцевих рад та землевпорядниками, на територіях яких є найбільша кількість поданих заяв і спостерігається затягування з процесом виділення земельних ділянок під будівництво житла учасникам бойових дій в зоні проведення АТО.



За результатами наради вирішено, що сільські ради покваплять вирішення питань з виділенням земельних ділянок і приймуть відповідні рішення наступного тижня.

Участь у нараді також взяли: начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва РДА Микола Владика, начальник відділу Держгеокадастру у Буському районі Львівської області Любомир Троць.