Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





В час, коли знову гостро постало питання єдності українських земель, дуже актуальним є відзначення Дня Соборності України. Сьогодні дуже актуальними є слова з IV Універсалу Директорії: «Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу».

Учні 9-х та 10-х класів Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 разом з пластунами взяли на себе відповідальну місію – нагадати людям про ЄДИНІСТЬ всіх територій України від заходу до сходу. Учні прикрасили залізничний міст селища вишитими рушниками, гілочками ялинки з жовто-синіми стрічками та символом об’єднання – ланцюгом, який сплели з паперових стрічок учні 6-Б класу. Перехожі цікавились, з якої нагоди учні прикрашають міст, підтримували їх, дехто просто привітно махав руками, машини сигналили. Такі справи сприяють вихованню в учнів патріотичного духу та віри в краще майбутнє своєї Батьківщини.

Ірина Дусан, педагог-організатор

Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1