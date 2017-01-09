Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини культури

На Львівщині школярі прикрасили залізничний міст вишитими рушниками

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

В час, коли знову гостро постало питання єдності українських земель, дуже актуальним є відзначення Дня Соборності України. Сьогодні дуже актуальними є слова з IV Універсалу Директорії: «Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу».

 Учні 9-х та 10-х класів Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 разом з пластунами взяли на себе відповідальну місію – нагадати людям про ЄДИНІСТЬ всіх територій України від заходу до сходу. Учні прикрасили залізничний міст селища вишитими рушниками, гілочками ялинки з жовто-синіми стрічками та символом об’єднання – ланцюгом, який сплели з паперових стрічок учні 6-Б класу. Перехожі цікавились, з якої нагоди учні прикрашають міст, підтримували їх, дехто просто привітно махав руками, машини сигналили. Такі справи сприяють вихованню в учнів патріотичного духу та віри в краще майбутнє своєї Батьківщини.

Ірина Дусан, педагог-організатор 
Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

  


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