Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури На Львівщині збирають кошти на спорудження пам'ятника Героям України Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



У селі Андріївка (Мармузовичі) Буського району розпочалось будівництво пам'ятника Героям України. Для його спорудження потрібні чималі кошти, тому громада звертається до усіх, хто хоче долучитись і вкласти свою лепту в його спорудження, посприяти у допомозі.

Кошти можна перерахувати на рахунок Благодійного Фонду «Надбужжя». Реквізити: Код ЄДРПОУ 38963608 МФО 325796 п/р 26003301105913 Філія-Львівське управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10013/051. Також кошти можна передавати настоятелю Української Греко-Католицької церкви о.Євгену.

Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут

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