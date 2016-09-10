Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

У селі Андріївка (Мармузовичі) Буського району розпочалось будівництво пам'ятника Героям України.
Для його спорудження потрібні чималі кошти, тому громада звертається до усіх, хто хоче долучитись і вкласти свою лепту в його спорудження, посприяти у допомозі.
Кошти можна перерахувати на рахунок Благодійного Фонду «Надбужжя». Реквізити: Код ЄДРПОУ 38963608 МФО 325796 п/р 26003301105913 Філія-Львівське управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10013/051. Також кошти можна передавати настоятелю Української Греко-Католицької церкви о.Євгену.