Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Вчора в приміщенні Буської районної бібліотеки мешканець Буська, військовий офіцер та учасник АТО Ярослав Слівінський презентував книгу коміксів «Кіборги. Історія Трьох», видану громадською організацією «Вірні традиціям». До видання цієї книги спричинилися численні меценати – небайдужі люди. Малював її студент Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша Дмитро Ткаченко.

«Кіборги: Історія Трьох» – це графічна повість, що розповідає про героїчну оборону Донецького летовища українськими вояками, яких за незламність характеру, мужність та героїзм навіть вороги називали Кіборгами. Героїчна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. У ній брали участь як підрозділи Збройних сил України, так і добровольчі батальйони. В основі коміксу – історія трьох побратимів із Львівської 80-ї окремої аеромобільної бригади, один з яких був важко поранений під час затяжних боїв за аеропорт. Оскільки евакуація була неможлива, двоє інших вирішили спробувати врятувати його, ризикуючи власними життями. Це вражаюча історія про те, як пораненого вояка у 30-градусний мороз виносили двоє товаришів, які не мали ні зброї, ні навіть бронежилетів.

У своєму виступі координатор ГО «Вірні традиціям» Ярослав Слівінський зауважив: « Історія оцінить події, які сьогодні відбуваються в Україні. Але, поки ми живі, наш обов’язок робити історичні свідчення для нащадків, говорити правду. Ця книга – перша ластівка із планованої серії коміксів про Героїв ДАПу. А Героїв у нас багато… Цей проект робиться, аби розвіяти міфи про Донецький аеропорт. Виручені за книгу гроші будуть спрямовані на подальший розвиток проекту, а також на підтримку воїнів АТО».

У презентації взяли участь Почесний громадянин Буського району, десантник із Львівської 80-ї аеромобільної бригади, Герой – Кіборг Олександр Мошонкін, який 197 днів провів у полоні бойовиків угрупування ДНР, учасники АТО Олександр Жовтанецький і Андрій Коваль, бібліотекарі Бущини, працівники відділу культури, освітяни. Головним побажанням, яке озвучили бійці АТО, було те, аби наші діти ніколи не бачили та не пережили того, що на власні очі бачили вони, а також не забували, чиїх батьків вони діти.

Як зазначила під час зустрічі в бібліотеці її директор Оксана Стецик, традиційно у другій декаді жовтня бібліотеки проводять Свято української книги, метою якого є популяризація українського слова. Презентація книги коміксів стала першою сходинкою цьогорічного Тижня української книги. Надалі плануємо й інші цікаві акції.

Леся Вовк, зав методичного відділу Буської ЦРБ