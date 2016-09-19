Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Яскравою мистецькою подією запам’ятається неділя, 18 вересня, жителям села Йосипівка. Сюди в рамках відзначення Року Івана Франка завітали відомі львівські митці, науковці, поціновувачі художньої спадщини українського письменника, ученого, громадського і політичного діяча Івана Франка, який, як свідчать матеріали досліджень науковців, неодноразово бував у цьому маленькому мальовничому селі Бущини.

Свято розпочали місцеві талановиті аматори сцени: учасники жіночого вокального ансамблю НД с.Йосипівка та діти молодшої і старшої вокальних груп, які виконали низку народних та сучасних українських пісень.

Надалі культурно-мистецьке свято продовжило спільне виконання гімну «Вічний революціонер» і до слова запросили письменника, дослідника творчості Каменяра, директора Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Романа Горака.

У своєму виступі лауреат Шевченківської премії зупинився на становленні Франка як людини та громадського діяча, розповів про його маловідомі сторінки життя, вплив жіноцтва на написання творів, роль Каменяра у вихованні української нації. «Треба завжди пам’ятати слова Франка, які він говорив про нашу українську державність: «Україна можлива лише тоді, коли вона стане бажанням кожного члена суспільства. Без такого Україна є неможливою», - зазначив наприкінці свого виступу Роман Горак.

Серед науковців, які приїхали на зустріч в Йосипівку, був також наш земляк, кандидат історичних наук, завідувач народного музею історії ЛНУ ім.Франка Юрій Гудима, який розповів учасникам заходу про видатних людей – вихідців з Йосипівки, багату талантами та історичними постатями Надбужанську землю, не виключив, що подальші дослідження Франкової спадщини можуть привести науковців і до Олеська.

Читали поетичні твори Івана Франка зв сцени Народного дому Лауреат всеукраїнських конкурсів Сергій Гуменюк, молоді артисти - студенти факультету культури та мистецтв ЛНУ Юрій Іванів і Юрій Курило, виконували під акомпанемент гітари - дует артисток Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у складі Олени Крилової та Лесі Шкарбяк. Їх виступ продовжили в’язанкою українських пісень Лауреати міжнародних та національних конкурсів, дует бандуристок «Львів’янки» Львівської обласної філармонії.

Окрасою ж літературно-мистецького свята стали виступи Лауреата міжнародних премій, соліста Львівської обласної філармонії, тенора Василя Понайди та заслуженої артистки України, лауреата всеукраїнських премій, солістки Львівської обласної філармонії Лілії Коструби (сопрано). Їх голоси полонили усіх без винятку глядачів, їм підспівували і щиро аплодували.

На завершення свята, яке вів заступник директора музею Франка у Львові Михайло Кобрин, Роман Горак подарував місцевій бібліотеці великий пакунок українських книжок. В свою чергу, перший заступник голови РДА Олег Ільків подякував артистам за чудовий подарунок, який вони зробили мешканцям Йосипівки, приїхавши сюди з чудовим концертом, передав вітання від голови райдержадміністрації Петра Мороза.

На закінчення усі разом – артисти та глядачі виконали Державний Гімн України.

Нагадаємо, що не так давно, у червні, в селі Чішки відбулося художньо-мистецьке свято "Шляхами Івана Франка", яке стало завершальним у рамках проведення щорічних традиційних Днів пам’яті Каменяра на Львівщині.

Сергій ПЕНЦАК, фото автора