Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





У суботу, 15 жовтня, в приміщенні районного народного дому зібралось чимало глядачів на вечір пам’яті відомого українського музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) під назвою «А пам’ятаєш?..». В переповненій глядацькі залі зібрались не тільки молодь, але шанувальники його творчості різних поколінь. Пісні переплітались з інтерв’ю, яке Скрябін часто давав у пресі.

Учасниками концерту стали учні шкіл району і студентська молодь, які найбільше полюбляють співати його неповторні пісні. Тому кожна пісня супроводжувалась бурхливими оплесками, бо справді виконання було яскраве та цікаве. Глядачі включили ліхтарики на телефоні, коли на пісню «Мам» демонструвався відеокліп.

Ефектною та цікавою була постановка Ірини Сторонянської на пісню «Маршрутка», головну роль, якого майстерно відіграв Н.Салабай.

А учасниками цього незабутнього вечора були відомі надбужанські хореографічні колективи: «Енерджі» (кер.І.Сторонянська), «Еврика» (кер.Т.Новак), «Смайлики» (Ю.Вовк), вокальний ансамбль «Елегія» (кер.О.Приставська), вокальні дуети: «Там де ми» (В.Романюк та І.Красіцький), «Анастасія» (А.Сторонянська і А.Новосад), А.Романіва та М.Грушицької, Ю.Павлик та А.Мороз, А.Гачкевич та М.Рутецької, В.Якимович і Є.Олійник, В. Білецького і Х.Шпинди та М.Кирика і А.Троян, а також окремі виконавці: М.Діжак, О.Маркевич, В.Підгірна, М.Міхневич, Я.Владика і А.Харабовська.

На завершення вечора-памяті Скрябіна, зворушливою звучала пісня «А пам’ятаєш?...» у виконанні вокального ансамблю «Надбужанки» під час, якої всі учасники концерту запалили свічі памяті. Ведучою вечора була В.Шаблій.

Організатор незабутнього концерту Мар’яна Грушицька висловлює щиру подяку всім, хто долучився до проведення цього заходу.

Цей захід показав, що наша молодь активна і готова долучатись до хороших справ. Це було презентацією молодіжного обєднання при Буському РНД (кер.М.Грушицька).

фото Мирослав ТИМЧИШИН