Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині на сміттєзвалищі облік відходів проводитися неналежно
Журналісти Буського медіа порталу вкотре зафіксували, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями!
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Новини культури

На Львівщині на сміттєзвалищі облік відходів проводитися неналежно

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Журналісти Буського медіа порталу вкотре зафіксували, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями!

  Ми вже неодноразово писали про проблеми на Верблянському сміттєзвалищі, що розташоване за 4 км від Буська. Туди вже більше півроку возять львівське сміття з кричущими порушеннями. І, здається, лише цим хвилюються місцеві мешканці, окремі районні депутати та журналісти Буського медіа порталу. Адже про проблему замовчують у районній газеті та на місцевому радіомовленні, бо у колективі цих ЗМІ працюють партійні журналісти, які, очевидно, не мають бажання відстоювати інтереси людей. 

  А тим часом, львівське сміття ввозитимуть до 1 січня 2017 року. Але вкотре переконавшись у гарних висловлювань нашого міського голови Буська, мало у цей віриться. Сміття як возили, – так і ввозитимуть. Про це навіть районні депутати зізнаються, мовляв, вигідно нашому меру гроші отримувати за сміття. Та чи сплачують за це кошти в бюджет в повному обсязі, якщо на сміттєзвалищі ведеться неналежний облік відходів?
 Про реалії Верблянського сміттєзвалища журналісти нашого видання вже писали. У серпні цього року ми відвідали Верблянське сміттєзвалище разом з районним обранцем Василем Кашубою, де зафіксували чимало порушень. У коментарі журналістам нашого видання міський голова Буська Ростислав Сліпець тоді визнав проблеми і запевнив, що все буде виправлено (у редакції зберігається запис розмови). Минуло три місяці, а віз і нині там.

  Ми цього місяця вкотре завітали на Верблянське сміттєзвалище. І знову – зненацька! На робочу місці працівника сміттєзвалища відсутній основний журнал обліку прийому відходів. Лише після кількох телефонних дзвінків і скарг у правоохоронні органи на нашу вимогу нам знову видали фіктивний журнал обліку (на фото), який не проший згідно вимог, а записи у ньому проводяться з порушенням: ні вказаного часу прибуття, ні номеру машини, ні підпису водія, лише вказується звідки сміття та об’єм сміття. Однак, звідки цифри об’єму сміття не зрозуміло, адже, на сміттєзвалищі не має згідно вимог Закону встановлених автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що надходять на полігон побутових відходів. Облік проводиться неналежно, у зв’язку з цим важко підрахувати скільки побутових відходів завозять на територію та чи сплачують за це кошти в повному обсязі в бюджет.
  Ми поспілкувались з місцевими мешканцями Верблян та Гумниська, які зізнаються, що львівські сміттєвози часто по трасі Київ-Чоп  їздять переповнені, через це з їхніх машин випадає сміття, яке «мандрує» поміж їхніми будинками. 
/Буський медіа портал/


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