Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Мешканець села Гумнисько Буського району, ветеран УПА Ярослав Пилипович Вороновський відзначив своє 95-річчя. Найстаріший мешканець села у свої роки – ходить без окулярів, копає картоплю на городі і володіє хорошою пам'яттю!

У понеділок, 5 вересня до оселі іменинника завітали голова Буської районної ради Богдан Глова, перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків, голова Буського Братства ОУН-УПА Мар’ян Длугош, сільський голова села Тетяна Кравець, місцевий депутат Володимир Вороновський.

На адресу ювіляра прозвучало багато теплих і зворушливих привітань. Зокрема, сільський голова Тетяна Кравець привітала цього мужнього, сивочолого чоловіка з 95-річним ювілеєм квітами та Грамотою.

Голова Буського Братства ОУН-УПА Мар'ян Длугош від імені обласного Братства нагородив ветерана Почесною Грамотою, за активну участь в боротьбі за Волю України, відстоювання національної ідеї на теренах Бущини.

«Для мене честь стояти сьогодні поруч з Вами. Я хочу подякувати Вам за героїзм боротьби за Незалежність України. Впевнений, що Ваша самовідданість та патріотизм завжди будуть прикладом для молодого покоління. Ви є натхненником для бійців АТО, які зараз перебувають в окопах на східних кордонах держави. Здоров’я, сили та наснаги Вам!» – наголосив у своєму вітальному слові голова Буської районної ради, голова Буської районної організації Народний Рух України Богдан Глова, та вручив імениннику подарунок.

Перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків вручаючи подарунок побажав Ярославу Пилиповичу зустріти в такому ж здоров’ї, як мінімім, 100-річний ювілей.

Щиро привітавши ювіляра представники влади поспілкувалися з ветераном та його родиною. Ярослав Вороновський розповідав про свій життєвий шлях, про те, як 17 років перебував у тюрмах в Сибірі, поділився спогадами про свої насичені подіями роки, побажав, щоб всі ми єднались: і дорослі, і молоді, аби дати відсіч голодному хижакові по зубах, який накинувся на нашу Землю.

За словами сільського голови Тетяни Кравець, Ярослав Пилипович вважається у селі найстаршим мешканцем, а разом зі своєю 85-річною дружиною ще й – найстаршим подружжям. За їхніми плечима 62 роки спільного життя. Попри свій поважний вік дідусь ходить без окулярів, копає картоплю на городі і володіє хорошою пам'яттю! Пишається, що має 4 дітей, 3 онуків та 4 правників.

На завершення відвідин гості дружно заспівали ювіляру «Многая літа», а також виконали побажання ювіляра заспівали патріотичну пісню «Ой у лузі червона калина».

Роман МАТВІЮК, фото автора

/Буський медіа портал/