Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Військовій частині №3007 у Золочеві, яка дала початок Навчальному центру Національної гвардії, вчора виповнилося 65 років. Привітати сьогоднішніх нацгвардійців з’їхалися почесні генерали, які починали свою військову службу саме в Золочеві, поважні ветерани, солдати, представники громадськості. Вітати з почесним ювілеєм завітала і делегація Бущини.

З нагоди свята вітали ювілярів священники, капелани, районна і міська влада міста. Делегацію з Буського району очолив голова Буської районної Ради ветеранів війни та праці, полковник Володимир Луженцов. Він, зокрема висловив подяку офіцерам, сержантам, солдатам, працівникам Навчального центру Національної Гвардії, які сумлінною працею, міцною дисципліною, добросовісним виконанням свого службового обов’язку підтримують добру славу Гвардії; які, в реаліях сьогодення, своїм працелюбством, вірністю Військовій присязі, твердими професійними навичками, стійкістю, витривалістю і волею до перемоги в навчальних боях продовжують бойову біографію своєї частини. Відтак, Володимир Луженцов від імені Ради ветеранів Бущини вручив військовій частині дві грамоти та дві медалі командиру і заступнику частини.

Відзначаючи День народження військової частини, перш за все, усі згадали ветеранів, які власним життям, своєю кров’ю, а в мирний час своєю відданою працею вписали славні сторінки в літопис частини. За роки війни в Україні чимало військовослужбовців цієї частини були нагороджені державними нагородами.

Мирослав ТИМЧИШИН, фото автора