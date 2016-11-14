Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Соколівська школа–воїнам АТО
Після відвідин волонтерського центру в м. Броди колектив НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Кальби» Буського району прийняв рішення черговий раз провести акцію «Соколівська школа – воїнам АТО».
Не вмре нація–не згине сила духу
Під таким гаслом 10 листопада 2016 року на базі НВК «Буська ЗОШ Іст.-гімназія-інтернат ім.Є.Петрушевича при ЛНУ ім. І.Франка» відбулася зустріч учителів-словесників, шкільних бібліотекарів та завідувачів дошкільних закладів Буського району з доцентом кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного університету ім.Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України Богданом Тихолозом.


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Новини культури

Не вмре нація–не згине сила духу

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Під таким гаслом 10 листопада 2016 року на базі НВК «Буська ЗОШ Іст.-гімназія-інтернат ім.Є.Петрушевича при ЛНУ ім. І.Франка» відбулася зустріч учителів-словесників, шкільних бібліотекарів та завідувачів дошкільних закладів Буського району з доцентом кафедри теорії і практики журналістики Львівського національного університету ім.Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України Богданом Тихолозом. Захід став завершальним етапом освітнього учительсько-учнівського проекту «Я син народу, що вгору йде», присвяченого 160-річчю від дня народження Івана Яковича Франка.

Про напрацьовані методи і новітні технології викладання творчості Великого Каменяра розповіли присутнім молодий спеціаліст, учитель української мови та літератури Буської ЗОШ І-ІІІст.№ 1 Цюга Христина Павлівна та досвідчений педагог, учитель Буської гімназії Коваль Світлана Петрівна.
Для учасників зустрічі поезію Івана Франка «Привид» читала Юлія Павлівна Роман-Ярошевська, керівник драмгуртка «Прем’єра» Красненської ЗОШ І-ІІІст. № 1, а «Притчу про красу»–переможець обласного конкурсу читців-освітян Львівщини, керівник гуртка Буського БДЮТ Марія Миронівна Камінська.
Гість зустрічі, Богдан Сергійович Тихолоз, презентував присутнім книгу «Франко від А до Я», яка зайняла першу позицію в номінації «Найкраща книга форуму». Це «абетка-енциклопедія про Івана Франка, винятковий арт-бук, книжка для дітей (і не лише для них), завдяки якій знайомство з Франком стане початком дружби на роки. Ця книжка–про Франка: стильного, молодіжного, близького. Вона – чудовий приклад того, як варто знайомити класиків і читачів, щоб вони полюбили один одного»,–так написано в анотації до книги. 
Учасники зустрічі придбали собі на пам’ять про зустріч книгу про Великого Каменяра з дарчим підписом автора.

/С.Лабінська, методист РІМЦ/


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