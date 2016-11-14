Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Про руйнування та умисне нищення палацу Бадені ми чуємо вже давно. Про це свідчить чисельні пожежі, які щоразу виникають у палацовому комплексі. Міська влада міста обіцяла громаді, що палац Бадені стане візитною карткою для району, натомість, про нього забула. І лише згадує, коли стається підпал.

Цьогоріч у кінці травня Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ України передати старовинний палац графа Бадені у місті Буськ з балансу МВС місцевій громаді. Деякі місцеві «достойники» на тому зробили піар, мовляв, тепер палац Бадені «заживе».

«До тих «достойників» можна віднести міського голову Буська, - каже депутат Буської районної ради Василь Кашуба. – Після передачі палацу Бадені громаді, міський голова міста у районних ЗМІ заявляв про грандіозні плани на палацовий комплекс графа Бадені, але за півроку – пальцем об палець не вдарено».

У нещодавньому коментарі районній газеті «Воля народу» міський голова Ростислав Сліпець спробував знайти пояснення, мовляв, міськрада отримала документальне підтвердження наміру МВС віддати палац лише 4 листопада 2016 року. При цьому документа на який посилається керівник міста немає опублікованого.

За нашою інформацію, ця інформація може не відповідати дійсності, адже чому міський голова заявляє, що документи міська рада отримала за тиждень до пожежі? Чи не дивне це виправдання, мовляв, пройшов тільки тиждень – ми нічого не могли так швидко зробити?

Про такі дії нашої міської влади громада Бущини мала б задуматись. Очевидно часті підпали у палацовому комплексі робляться таким чином, бо знайшовся той, хто хоче, щоб ця споруда повністю знецінилась, а земельну ділянку, яка є ласим кусочком у центрі міста, дісталась йому задарма.