Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.

Розпочинаючи спілкування з громадою, голова Львівської ОДА Олег Синютка ознайомив присутніх з питаннями, які запланували розглянути і обговорити під час зустрічі, зокрема щодо стану злочинності, розкриття злочинів та профілактики правопорушень, стану антитерористичної та протидиверсійної захищеності району.

Як зазначив очільник області, спілкування з людьми у такому форматі дає можливість визначити основні проблеми на місцях, спільно знайти шляхи їх позитивного вирішення для людей.

Надалі Олег Синютка виконав приємну місію – вручив ювілейну медаль «25 років незалежності України» медичній сестрі Надії Матвіїв (матері Героїні Майдану Ольги Бурої) та перейшов до розгляду питань порядку денного, запросивши до слова: Мар’яна Діжака – заступника начальника відділу–начальника СВ Буського відділення поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області, Любомира Головка – першого заступника керівника Радехівської місцевої прокуратури, Костянтина Мацеру – в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області.

Серед питань, які були адресовані посадовцям, переважна більшість торкнулася роботи Національної поліції. Виступаючі громадяни акцентували увагу на недостатній роботі поліцейських по забезпеченню громадського порядку, слабкому контролі за продажем спиртних напоїв в нічний час, в тому числі неповнолітнім у магазинах центральної частини Буська, порушень у розслідуванні та неправомірному закритті, на думку громадян, кримінальних справ. Цікавилися громадяни й станом проведення атестації працівників поліції у районі, дій поліції у дотриманні правил пересування важковагового транспорту дорогами області під час високих температур повітря, завершення процедури офіційної передачі з балансу МВС громаді міста палацу графа Бадені та необхідності упорядкування території військового містечка №11, де раніше розташовувалися армійські медичні склади і яке знаходиться на балансі МВС.

Також звучали запитання до керівників прокуратури та служби безпеки щодо реагування служб на шахрайські та корупційні дії, від яких постраждали жителі Бущини, здійснення заходів по припиненню діяльності на території району незареєстрованих в Україні релігійних організацій.

Надалі перед громадою району виступили очільники обласних правоохоронних структур, розповіли про роботу, яка проводиться відомствами та їх працівниками на території району, відповіли на запитання представників громадськості.

Представники громади мали змогу поділитися проблемними питаннями з правоохоронцями та керівництвом району та області.

Підводячи підсумки зустрічі, очільник області Олег Синютка закликав громаду та владу, правоохоронні органи до тісної співпраці. «Довіру людей важко заслужити, проте легко втратити», - зазначив Олег Синютка, звертаючись до правоохоронців. «Тільки довіра людей, повага та їх розуміння дадуть можливість належно працювати і розкривати злочини», - резюмував він.

Сергій ПЕНЦАК, фото автора