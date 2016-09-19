Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Учасники особливого велопроекту On 3 wheels (На трьох колесах) днями відсвяткували екватор подорожі на горі Монблан – найвищій вершині Альп. Нагадаємо, 13 серпня стартувала велоподорож зі Львова до Лісабону. Іван Маслюк, незважаючи на ДЦП, щодня їде на спеціальному триколісному велосипеді до 100 кілометрів. Так він разом з друзями планують подолали 5000 км через 12 країн. Половина шляху вже позаду: https://www.youtube.com/watch?v=WH07UyYO4Og&feature=youtu.be

Іван Маслюк самотужки вже перетнув сім європейських країн (Польщу, Чехію, Німеччину, Австрію, Ліхтенштейн, Швейцарія, Італію) та накрутив руками понад 2000 кілометрів.

Хлопці зупиняються в кемпінгах та осередках українських громад. За їхніми словами, найважчим етапом подорожі власне були швейцарські Альпи. Хлопцям довелось на велосипедах подолати перевал, довжина підйому на який була 65 км. Також не обійшлося без падінь. Але це все не заважало команді On 3 Wheels піднятись з Іваном на найвищу вершину Альп – гору Монблан, на висоту 3842 метрів.

«Я побував понад хмарами і відчуття взагалі неймовірні. Під час перетину Альп я тричі перевернувся з велосипедом... Та це не дозволило мені впасти духом. Зараз в мене рани вже заживають. І ми рухаємося далі», – каже Іван Маслюк.

Європейці захоплюються відважними українцями, які руйнують всі стереотипи. Особливо небайдужими є люди з обмеженими можливостями, які часто зустрічаються на шляху. «Ми часто ловимо на собі погляди людей з особливими потребами, які сповнені надії. Наш проект говорить іншим людям, що їхнє життя може бути повноцінним. Іван кидає виклик багатьом», – розповідає Олег Савчук, координатор проекту та друг Івана.

До омріяного Лісабона, Івану залишається подолати ще Францію, Монако, Іспанію, Андору та Португалію. Нагадуємо, за пригодами хлопців можна слідкувати в щотижневому відеоблозі , у Facebook або на сайті .

Охочі підтримати проект можуть перерахувати кошти на номер картки Івана Маслюка: 5168 7423 5090 3633 (ПриватБанк).

За детальною інформацією можна звертатися за телефонами: +48796849402 – Сашко Луцик або Viber – 063 15 43 265 (Олег Савчук).