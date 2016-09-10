Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Учора ввечері, 2 вересня 2016 року, з військової частини А 0377 (колишній 300-й полк) відправили резервістів на навчальні збори до м. Львова. Збори триватимуть з 3 по 15 вересня 2016 року – 12 днів. Усього з Чернівецької області на навчання вирушили понад 2 сотні резервістів, які пройшли бойові дії на Сході.

Вони з різних хвиль мобілізації, з різних бригад, різного віку, але всіх їх об’єднує одне – На навчальні збори до Львова відправились понад 200 резервістів з Буковиниусі вони захищали і готові й надалі захищати Україну від клятого ворога.

Михайло поїхав на війну добровольцем прямо з Майдану. «У квітні 2014 року я вже був на фронті. 7 місяців тримали оборону в Луганському аеропорту. Там отримав контузію. У будь-який час я готовий повернутися на фронт захищати свою країну», – розповідає хлопець з Чернівців.

Чернівчанин Володимир Григорович з позивним «Батя» півтора року відвоював на Донбасі. І не дивлячись на поважний вік, знову рветься в бій. На питання про вік, жартує: «Мені 16 років». «Батя» – танкіст, механік-водій, воював у складі 24 –ї бригади. Чоловік показує бойовий прапор, який завжди носить з собою. «Це бойовий прапор – на ньому розписалися мої побратим з різних куточків України». Ми захищаємо наших дітей, жінок, матерів, онуків. І якщо скажуть їхати на фронт – я поїду».

56-річний військовий лікар-хірург з Вижниці з позиіним «Кондор» пішов на фронт добровольцем під час 4-ї хвилі мобілізації у 81 ДШБ. Пройшов Донецький аеропорт, Піски. У його житті це вже друга війна, першою був Афганістан. «Зараз вирішили перевірити, в якому ми стані, тому їдемо на навчання. Бо ситуація на фронті загострюється – ворог пре. Після навчань я повертаюся у свій 5 БТГ «Кремінь» на фронт. Я хочу, щоби ця країна належала нашим дітям», – каже «Кондор».

Чернівчанин Ігор з позивним «Хохол» воював на фронті під час 3-ї хвилі мобілізації у прикордонних військах. «Прийшла повістка і я з’явився у військкомат. Після навчань я готовий повернутися на фронт – якщо Путін сильно захоче. Я пам’ятаю кожен день, який провів на Сході. А щоби захистити наші кордони – Путін повинен здохнути!», – розповідає «Хохол». «Сьогодні у нас відправка резервістів – оперативний резерв №1 на навчальні збори на 12 днів. Збори розпочнуться 3 вересня і завершаться 15 вересня 2016 року. Оперативний резерв – це хлопці, які пройшли бойові дії, демобілізувалися. Деякі з них були зараховані в оперативний резерв ще у військових частинах, де вони воювали, решта – зараховані в оперативний резерв у військкоматах, щоби добрати команди по чисельності, які нам визначені. На самих навчаннях будуть відпрацьовуватися ті питання, які хлопці вже колись знали, навички за фахом – механіки-водії БМП будуть займатися на БМП, стрілки – будуть займатися своєю справою, снайпери, кулеметники, гранатометники – своєю. Тобто за цих 12 днів хлопці мають згадати те, що вони знали і чим займалися в армії», – каже Чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк.

Після проходження навчань хлопці мали би повернутися додому, принаймні на це сподіваються їхні рідні.

На питання про те, що резервістів прямо з навчань можуть відправити на фронт, обласний військовий комісар відповів: «На теперішній час жодного документу, який би вказував на те, що хлопців після зборів залишать далі на військовій службі, у військкоматі нема. Жодного такого документу нема в ОК «Захід», якому ми підпорядковуємося. Жодного такого документу нема і в командування Сухопутних військ. Хоча виключати, що такий документ з’явиться, не можна. Хлопці призиваються на планові збори. Але ситуація довкола України змінюється щодня. Зараз, на початку вересня, Росія починає масштабні навчання «Кавказ-2016» починаючи від Криму і по колу – ми в півкільці ворога. Ці збори призвані також підстрахувати нас в цій ситуації».

За участь у навчаннях резервістам передбачено грошове забезпечення. «Хлопця, які працюють на даний час, зберігається середньомісячна заробітна плата, тим, хто не працює – нарахують середньомісячну зарплату за дні навчання. Резервісти також отримають добові – від 300 до 600 грн. за 12 днів у залежності від звання (рядовий отримає меншу суму, сержант, офіцер – більшу)», – розповів обласний військовий комісар Володимир Шведюк.

Також комісар повідомив, що 15 вересня 2016 року з Буковини на навчання відправлять ще близько 30-ти резервістів, уже в іншу військову частину. «Чернівецька область має відправити 2 партії резервістів. План нам був доведений, але, на жаль, ми його до кінця не виконали, хоча дуже близькі до його виконання», – сказав обласний комісар Володимир Шведюк.

За неявку резервіста у військкомат передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. «На перший раз – це адміністративний штраф, а якщо декілька разів резервіст не з’являється у військкомат – наступає кримінальна відповідальність. На тих, хто не з’явився, оформляється протокол і передається у відповідні органи. І такі випадки на Буковині вже є», – повідомив обласний комісар.

Галина Єреміца