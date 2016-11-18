Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Проект здійснення мрії On 3 wheels фінішував у Лісабоні. На цих вихідних, 19 листопада, завершилась подорож Івана Маслюка з Львівщини через 12 країн Європи. Нагадаємо, 13 серпня зі Львова стартувала унікальна велоподорож до Лісабону. Іван Маслюк, незважаючи на ДЦП, щодня долав на спеціальному триколісному велосипеді близько 100 кілометрів для здійснення мрії.

Мрія, у здійснення якої мало хто вірив – здійснилась! Троє друзів допомогли Іванові Маслюку, який самостійно не ходить, добратись до Лісабону, побачити океан і надихнути сотні людей з обмеженими можливостями на здійснення своїх мрій.

Вони на велосипедах перетнули 12 країн Європи (Україна, Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Італія, Монако, Франція, Іспанія, Португалія). Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному трьохколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву «On 3 wheels» (На трьох колесах).

Іван, завдяки підтримці друзів, побачив Альпи, побував на Атлантичному океані, відвідав кращі столиці Європи, фінішувавши на мисі Рока (крайня точка Європи, Португалія).

«Важко вибрати, що найбільше сподобалось, адже на всьому шляху до мрії я зустрічав прекрасних людей, побував в одних з найпрекрасніших місць Європи, піднявся на вершину Альп – гору Мон-Блан. Шлях до мрії був не менш прекрасним як сама мрія. Від цієї поїздки я отримав в рази більше, ніж очікував. Я не можу сказати, що це було легко, але тепер, дивлячись назад, розумію, що неможливих речей не існує!», - ділиться враженнями Іван Маслюк.

Під час поїздки хлопці відвідували будинки людей з обмеженими фізичними можливостями у всіх країнах та розповідали їм свою історію. Власне такі зустрічі надихнули їх на нові звершення. «Ця поїздка стала поштовхом і основою для великого проекту. Ми перейнялись життям і мріями неповносправних людей і розуміємо, що хочемо і можемо допомагати! Наша команда планує започаткувати Всесвітній рух допомоги людям з обмеженими можливостями, які мріють подорожувати. Ми вже маємо плани на наступний тур, і після короткої паузи візьмемось за роботу над наступним проектом», - розповідає один із координаторів проекту Сашко Луцик.

8 грудня хлопці повернуться в Україну та розкажуть про свої мандри, плани на наступний рік та грандіозні нові проекти, на які надихнула мрія Івана. «Зараз ми в Лісабоні. Останні дні для Івана були досить напруженими, тому для відновлення сил нам потрібен деякий час. З Лісабону плануємо машиною повертатися додому. По дорозі назад ми відвідаємо ще кілька будинків для людей з обмеженими можливостями, де будемо презентувати нашу історію», - зазначив один із координаторів проекту Олег Савчук.

Команда On 3 wheels вдячна усім за підтримку проекту, зокрема українським громадам в Європі та просто небайдужим людям. «Я б хотів подякувати всім, хто долучився до здійснення моєї мрії! Всім, хто вніс в наш проект хоч малесеньку частку! Також щиро дякую всім спонсорам, які надали нам спорядження, велосипед і допомагали фінансово під час поїздки», - каже Іван Маслюк.

По прибуттю хлопців в Україну, 8 грудня, запланована прес-конференція у Львові. Деталі будуть повідомленні згодом.