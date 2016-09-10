Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Першу золоту медаль для української збірної у фехтуванні на Паралімпійських іграх в Бразилії ввечері, 12 вересня, завоював наш земляк, бущанин Антон Дацко. Шабліст з Буська приніс Україні 20 золоту медаль на Паралімпіаді.

Срібний призер Паралімпіади в Лондоні 33-річний Антон у фінальному поєдинку фехтування на шаблях класу спортсменів В (із захворюванням грудного відділу хребта) переміг представника Греції з результатом 15:7.

Варто відзначити, що на шляху до золотої медалі бущанин виграв в 2-х із 4-х поєдинків групового етапу, а згодом переміг у чвертьфіналі француза 15:9 і здолав поляка у півфіналі 15:8.