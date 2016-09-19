Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У суботу, 17 вересня 2016 року в рамках заходів XXIII Форуму видавців у Львові, в одній із небагатьох збережених до сьогодні пам'яток фортифікаційного будівництва «Пороховій вежі» (вул. Підвальна, 4) відбулася презентація книг молодого історика й музикознавця з Красного Олексія Мировського та журналістки, громадської діячки Ірини Поронюк.

Олексій Мировський – музикант, вчитель музики у школі, а також чудовий письменник, який написав книгу по музичній літературі для того, щоб наше молоде покоління навіть в найвіддаленіших куточках України змогло якнайдетальніше вивчати особливості музикознавства та історії української музики.Це видання в першу чергу необхідне для учнів музичних шкіл, шкіл мистецтв, а також шкіл естетичного виховання. Потреба його полягає в тому, що на даний час аналогічних видань практично немає і вчителі вимушені або користуватися старими радянськими підручниками або просто диктувати матеріал, що займає час. Книга написана в короткому конспектному варіанті, тому містить найголовніші поняття, які повинні знати учні.

Роботу викладача фортепіанної музики в музичній школі м.Буськ поєднує із громадсько–культурною діяльністю, проводить різні акції для сприяння популяризації культури і мистецтва, книги.

«Вступ до музикознавства та коротка історія української музики» і «Красненська бібліотека імені Івана Тиктора: віхи історії та сьогодення», це книги, автором яких є Олексій Мировський.

«Щасливий той, хто більше дає, ніж отримує», — гласить відоме прислів’я. Керуючись цим твердженням, все життя прожила Текля Поронюк, родом із села Побужани. Важко перерахувати усіх хворих та знедолених, які на порозі цієї блаженної жінки знайшли добре слово та безкорисливу допомогу. Після смерті Теклі Поронюк цю місію добра продовжила її донька Ірина. Вона є активним громадським діячем, організатором мітингів на підтримку сиріт, виступає на захист бездомних тварин, видає просвітницьку літературу. У пам’ять про свою матір пані Ірина видала книгу, яку й презентувала на Форумі «Текля Поронюк — українська Мати Тереза», аби показати людям, що ділитися з ближнім — найбільше щастя.

Минулого тижня Ірина Поронюк завітала у гості до Красненської селищної бібліотеки ім.І.Тиктора, де подарувала книгозбірні авторську книгу.