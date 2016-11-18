Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





4 січня в РДА відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів очільник району, голова районної комісії з питань ТЕБ і НС Петро Мороз. Участь у засіданні також взяли керівники Буського підприємства водо- каналізаційного господарства, ТзОВ «Сількомунгосп», Буського міського та Красненського селищного комунальних підприємств.

Основне питання порядку денного: Про стан функціонування систем життєзабезпечення населення району в період низьких температур атмосферного повітря та додаткові заходи під час святкування Різдва Христового та свята Водохреща.

За результатами розгляду зазначеного питання комісія вирішила:

- проводити цілодобовий моніторинг впливу погодних умов на стале функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортне сполучення в межах підпорядкованої адміністративної території;

- через ЗМІ інформувати населення про заборону (обмеження) виходу людей на кригу водних об’єктів, які становлять небезпеку, провести роз’яснювальну роботу щодо правил порятунку та самопорятунку, надання невідкладної допомоги, правил поведінки поблизу водних об’єктів та на льоду;

- наголосити власникам водних об’єктів на необхідність встановлення на водоймах попереджувальних табличок «Обережно – тонкий лід!» або «Перехід та проїзд через лід заборонено!»;

- провести моніторинг водних об’єктів, вихід на кригу яких становить небезпеку для людей, та провести роботу щодо попередження любителів риболовлі про дотримання правил особистої безпеки під час риболовлі на водних об’єктах в зимовий період;

- силами соціального захисту населення організувати надання необхідної допомоги людям похилого віку та особам з особливими потребами;

- зобов’язати голів місцевих рад організувати розчистку вулиць у межах населених пунктів силами працівників комунальних служб та населення.

Першочергово розчищати вулиці до об’єктів і закладів бюджетної сфери та соціального призначення;

- для ліквідації наслідків погіршення погодних умов залучати матеріально-технічні та фінансові резерви місцевого рівня;

- у разі необхідності забезпечити розгортання стаціонарних пунктів обігріву;

- завчасно залучати снігоприбиральну техніку до проведення снігоочисних робіт на адміністративних територіях, залучати всю наявну снігоприбиральну техніку організацій та підприємств всіх форм власності;

- разі знеструмлення населених пунктів вживати додаткових заходів щодо забезпечення електропостачання районної лікарні, шкіл та дитячих садочків за рахунок автономних джерел живлення;

- організувати проведення в навчально-виховних закладах бесід та інструктажів щодо правил поведінки і безпеки на водних об’єктах у зимовий період, категоричної заборони виходу дітей на кригу, а також бесід з батьками про їхню відповідальність за безпеку власних дітей.