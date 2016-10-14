Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Тісна співпраця склалася протягом останніх кількох років поміж органами влади району, територіальними громадами та Українським Фондом Соціальних Інвестицій (УФСІ). Завдяки фонду, який ставить перед собою завдання об’єднувати громади та спрямовувати їх на спiльне вирiшення своїх проблем, вдалося провести будівельні роботи, заходи з енергозбереження на ряді об’єктів соціальної сфери населених пунктів Бущини. Серед них - дитячий навчальний заклад "Курочка Ряба", що в с. Сторонибаби (керівник закладу - Надія Кичурчак).

У 2014-2015 роках, тут, завдяки партнерству УФСІ та громади, було реалізовано проект вартістю 1 480 000 грн. Садочок отримав нову блочно-модульну міні-котельню, нову систему опалення, нові вікна та рекуператори повітря, оновлену каналізаційну систему. Якісно спрацювала підрядна організація, активно долучалась до вирішення всіх поточних проектних питань Агенція по впровадженню мікропроекту у своєму повному складі на чолі з завідуючою садочком. Всі проектні виклики, які час від часу з'являлись, вирішувались колегіально та конструктивно. Так, громада навчалась керувати власним розвитком, ефективно вирішувати місцеві проблеми.

Зважаючи на якісний результат співпраці, команда УФСІ цьогоріч вирішила знову допомогти згуртованій Сторонибабській громаді та найактивнішій Агенції в Буському районі. Вже зараз у дитсадку проведено внутрішні роботи по ремонту харчового блоку та пральні, встановлено сучасну систему вентиляції, замінено водостічні ринви, покладено бруківку та встановлено пандуси, на завершенні - утеплення фасаду. Роботи, - як зазначила керівник закладу Надія Кичурчак, - проводяться з 18 серпня Сокальським райагробудом, який виграв тендер загальною вартістю 1 млн гривень, і будуть завершені до кінця поточного місяця.

Ознайомитися з ходом проведення та якістю будівельних робіт у дитячу дошкільну установу завітав сьогодні, 19 жовтня, голова районної державної адміністрації Петро Мороз. Керівник району оглянув фасад та приміщення, поспілкувався з будівельниками, завідуючою та вихователями закладу, вивчив умови, які створено для перебування дітей.

Очільник району високо оцінив допомогу Українського Фонду соціальних інвестицій (УФСІ), яку отримали громади Бущини у реалізації проектів і висловив сподівання, що продуктивна, якісна співпраця буде продовжена й на перспективу. «Проекти УФСІ спрямованi не лише на полiпшення життя людей, вони несуть значно бiльше навантаження: сприяють самоорганiзацiї громад, змiцнюють вiру у свої можливостi, дають змогу побачити шляхи самостiйного розв'язання певних проблем. А сильна громада - це запорука сильної держави", - зазначив голова РДА Петро Мороз.

Довідково. Український фонд соціальних інвестицій має репутацію надійного партнера та заслужив високу довіру у представників місцевого самоврядування Буського району та органів виконавчої влади. Завдяки проектам фонду люди мають унікальну змогу відремонтувати школи, дитячі садки, водогони, фельдшерсько-акушерські пункти, народні доми та інші важливі для громади соціальні об’єкти.