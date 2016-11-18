Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Відповідно до прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, у сезоні 2016–2017 років в Україні циркулюватимуть штами грипу: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 та B/Brisbane/60/2008. Саме такий штамовий склад мають пропоновані вакцини і тому саме щеплення захищає від цих актуальних штамів.

На даний час захворюваність грипом та ГРВІ в Буському районі не перевищує епідемічного порогу, проте рівень захворюваності з наближенням холодів як правило буде зростати.

Щорічна вакцинація визнається одним з найбільш ефективних способів профілактики і специфічного захисту організму від грипу. Вона передбачає застосування лікарських засобів групи біологічних препаратів, які забезпечують формування імунітету до вірусу, хоча і на нетривалий термін. Застосування вакцини проти грипу може здійснюватись протягом усього епідемічного сезону.

Вакцинація рекомендується з метою індивідуального захисту будь-якій особі, починаючи з 6-ти місячного віку. Сформувати напружений імунітет при вакцинації вдається протягом 2-3 тижнів. Тривалість імунітету при цьому залежить від вакцинного штаму і, як правило, триває від 6 до 12 місяців.

Реалізація вакцини проти грипу в аптечній мережі району не проводиться.

За інформацією ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України" в аптечну мережу м.Львова надійшла вакцина проти грипу "Джісі Флю", виробник Грін Крос Корпорейшин, Корея, яку можна придбати :

- ТзОВ „Гіруда” м. Львів вул. Героїв УПА,57 тел:237-19-93

- І комунальна аптека м.Львів, вул..Фреда,2

- Аптека № 44 м.Львів, вул..Симоненка,4

- Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (колишня Чорнобильська лікарня) вул.Дністровська,27 телефон 270-21-83

Будьте здорові !

Буське РЛВ Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"