Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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В аптечну мережу Львова надійшла вакцина проти грипу
Відповідно до прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, у сезоні 2016–2017 років в Україні циркулюватимуть штами грипу: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 та B/Brisbane/60/2008. Саме такий штамовий склад мають пропоновані вакцини і тому саме щеплення захищає від цих актуальних штамів.


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Новини культури

В аптечну мережу Львова надійшла вакцина проти грипу

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Відповідно до прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, у сезоні 2016–2017 років в Україні циркулюватимуть штами грипу: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 та B/Brisbane/60/2008. Саме такий штамовий склад мають  пропоновані вакцини і тому  саме щеплення захищає від цих актуальних штамів.

 На даний час захворюваність грипом та ГРВІ в Буському районі не перевищує епідемічного порогу, проте  рівень захворюваності з наближенням холодів  як правило буде зростати.  
   Щорічна вакцинація визнається одним з найбільш ефективних способів профілактики і специфічного захисту організму від грипу. Вона передбачає застосування лікарських засобів групи біологічних препаратів, які забезпечують формування імунітету до вірусу, хоча і на нетривалий термін. Застосування вакцини проти грипу може  здійснюватись протягом усього епідемічного сезону. 
   Вакцинація рекомендується з метою індивідуального захисту будь-якій особі, починаючи з 6-ти місячного віку.  Сформувати напружений імунітет при вакцинації вдається протягом 2-3 тижнів. Тривалість  імунітету при цьому  залежить від вакцинного штаму і, як правило, триває від 6 до 12 місяців.

    Реалізація вакцини проти грипу в аптечній мережі району не проводиться.

    За інформацією ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України" в аптечну мережу м.Львова надійшла  вакцина проти грипу "Джісі Флю", виробник Грін Крос Корпорейшин, Корея, яку  можна придбати :

-  ТзОВ „Гіруда” м. Львів вул. Героїв УПА,57 тел:237-19-93
-  І комунальна аптека м.Львів, вул..Фреда,2
-  Аптека № 44 м.Львів, вул..Симоненка,4
- Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (колишня Чорнобильська лікарня) вул.Дністровська,27 телефон 270-21-83
Будьте здорові !

Буське РЛВ Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"


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