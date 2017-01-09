Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





На території Буського району купання під час проведення свята Водохреща буде проводитись в трьох місцях, де буде облаштовано пости з числа працівників Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрації та фельдшерів.

1 пост в с.Новий Милятин, відповідальний - завідувач сектору з питань ЦЗ райдержадміністрації Булавенко Геннадій Олексійович моб.0679884035;

2 пост в с.Соколя, відповідальний - начальник ДПРП-44 ГУ ДСНС України у Львівській області Лисков Сергій Вікторович моб.0679778469;

3 пост в с.Підставки, відповідальний - провідний інспектор Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області Трачук Олександр Петрович моб.0676756571.