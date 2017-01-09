Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи

[2017-01-09 17:40:37] коля ЗА****И!!!!!! ...

[2017-01-09 17:37:13] Доктор Синяк Что это??! ...

[2016-11-18 21:37:56] Анатолій Чомусь ветеранів-аграріїв в Буському районі ...

[2016-11-14 16:29:31] Степан 2 Комунальники мали працювати у посиленому ...

[2016-11-14 16:18:13] Степан А ніхто не подумав,а чим ...

Огляд
У Буському районі купання на Водохреща проводитиметься офіційно в трьох місцях
На території Буського району купання під час проведення свята Водохреща буде проводитись в трьох місцях, де буде облаштовано пости з числа працівників Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрації та фельдшерів.
Діти захисників України з Львівщини побували у Києві
Народний депутат України Михайло Бондар організував для дітей захисників України поїздку в м.Київ


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини культури
Новини культури

У Буському районі купання на Водохреща проводитиметься офіційно в трьох місцях

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

На території Буського району купання під час проведення свята Водохреща буде проводитись в трьох місцях, де буде облаштовано пости з числа працівників Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрації та фельдшерів.

1 пост в с.Новий Милятин, відповідальний - завідувач сектору з питань ЦЗ райдержадміністрації Булавенко Геннадій Олексійович моб.0679884035;
2 пост в с.Соколя, відповідальний - начальник ДПРП-44 ГУ ДСНС України у Львівській області Лисков Сергій Вікторович моб.0679778469;
3 пост в с.Підставки, відповідальний - провідний інспектор Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області Трачук Олександр Петрович моб.0676756571.


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини культури

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  