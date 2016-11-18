Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини культури

У Буському районі вшанують волонтерів та військових Збройних Сил України

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Про відзначення Міжнародного дня волонтера та 25-ї річниці Збройних Сил України йшлося вчора, 28 листопада, під час засідання організаційного комітету, який провів голова райдержадміністрації Петро Мороз за участю голови районної ради Богдана Глови, представників волонтерських організацій, ЗМІ, окремих керівників відділів РДА. 

  Обговорювалися питання організації та проведення в м.Буську районного свята по вшануванню волонтерів та військових, проведення заходів національно-патріотичного виховання у навчальних закладах, на спортивних спорудах, в закладах культури, висвітлення діяльності волонтерського руху та Збройних Сил України в місцевих ЗМІ.

  За результатами засідання визначено провести районний захід у приміщенні актової зали Буської ДМШ у вівторок, 6 грудня. Початок о 16 годині. Під час офіційної частини виступлять з привітаннями керівники органів влади району, вони ж вручать грамоти та медалі «За гідність та патріотизм» волонтерам Буського району, які найбільше долучилися до допомоги армії. Анонсовано, що участь у заході візьме командир спостережної групи на лінії розмежування Красногорівка – Мар’їнка, полковник Юрій Верановський, який повсякчас допомагав нашим волонтерам доправляти допомогу воїнам на передову. 
   В концертній програмі, яку готує відділ культури та туризму РДА, передбачено виступи кращих вокалістів та художніх колективів Бущини, а також оркестру Центру Національної Гвардії України з м.Золочів, який є частим гостем під час проведення свят патріотичної тематики у нашому районі.
  А вже найближчими днями центральній районній бібліотеці для дорослих військовими буде передано 4 примірники книги «Вклоняємось доземно українському солдату», де зібрані історії героїв, які стали на захист України, жертвуючи найдорожчим – своїм життям. 


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