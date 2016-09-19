Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

«14» вересня 2016 р. Буськ №31

Про оголошення конкурсу

на заміщення вакантної посади керівника закладу культури

Відповідно до Закону України від 28.01.2016 №955-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» та ст.. 212 Закону України «Про культуру»

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс з 14.09.2016 р. на заміщення вакантної посади директора Народного дому смт. Красне.

2. Висвітлити в ЗМІ інформацію про конкурс (умови конкурсу, вимоги до кандидатів, порядок проведення конкурсу, поштову та електронну адресу відділу) (додаток №1).

3. До 07.10.2016 р. подати пропозиції для формування конкурсної комісії, відповідно ст.. 213 Закону України «Про культуру».

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури та туризму

Буської райдержадміністрації Л.І. Ціхоцька

Додаток

до наказу відділу культури та туризму Буської райдержадміністрації від 14.09.2016 р. №31

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» відділ культури та туризму Буської районної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду:

- директора Народного дому смт. Красне.

Умови конкурсу:

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заява про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, імя та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копія документа про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.

Вимоги до кандидатів:

Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше 3-ох років, володіє державною мовою та здатна своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Порядок проведення конкурсу:

Конкурс проводиться у два етапи. Перше засідання конкурсної комісії проводиться в термін до 10 днів після закінчення строку приймання документів. На ньому відбувається розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника закладу культури, згідно кваліфікаційних вимог. Про результати роботи комісії буде повідомлено всіх кандидатів на посаду. Ті, хто пройшов перший етап конкурсу, повинні підготувати проекти програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років.

Друге засідання конкурсної комісії, на якому відбувається співбесіда із кандидатами та заслуховування публічних презентацій проектів програми розвитку закладу культури на 1 і 5 років, буде проведено до 7.11.2016 р.

Документи для участі в конкурсі необхідно надіслати на поштову та електронну адреси відділу культури та туризму Буської райдержадміністрації упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Поштова адреса: 80500, м. Буськ, вул.. Грушевського, 5

Електронна адреса: busk_vkt@ukr.net

Контактний телефон: 0326421457