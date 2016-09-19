Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





На Львівщині створили чотири нові об’єкта природо-заповідного фонду – пам’яток природи місцевого значення. Один із них – на території Соколянського лісництва (Буський район), де облаштували ландшафтний заказник місцевого значення «Журавлиний». Про це повідомив голова комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради Андрій Білоус.

Новостворений заповідний об’єкт – ландшафтний заказник місцевого значення «Журавлиний» у Буському районі має площу 167,2 га і є одним із основних місць гніздування сірого журавля, який перебуває під охороною та занесений до Червоної книги України за категорією «рідкісний», також охороняється в рамках Бернської Конвенції, Боннської конвенції, Вашингтонської конвенції, CITES, Європейської директиви щодо збереження флори і фауни та їх природних середовищ, Червоного списку міжнародної спілки охорони природи та до червоних списків багатьох європейських країн.

Варто відзначити, що усі чотири новостворені об’єкти на Львівщині отримають особливий режим, спрямований на відновлення лісових фітоценозів, захист старовікових лісів й приполонинних комплексів в межах Карпатського регіону, охорону рідкісних видів тварин і рослин та забезпечить гарантоване виключення цих ділянок з розрахунку головного користування, що дасть змогу зберегти їх в природному стані, повідомили у департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.