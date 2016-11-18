Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Буську відзначать День Гідності та Свободи
У день третьої річниці початку Революції Гідності – 21 листопада у Буську о 14 годині біля меморіалу Героям Небесної Сотні за участю керівників органів влади, священнослужителів, представників громадських організацій, молоді, учасників революції Гідності та АТО відбудеться вшанування пам'яті героїв та покладання квітів представниками районної влади, районних організацій і установ, громадськості.
У Золочеві делегація Бущини подякувала нацгвардійцям
У п'ятницю, 18 листопада, депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський разом з головою Буської районної організації ветеранів України Володимиром Луженцовим побували в Навчальному центрі Національної гвардії, що в місті Золочеві. На плацу вишикувався весь особовий склад нацгвардійців на чолі з полковником Михайлом Куликом.


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Новини культури

У Буську відзначать День Гідності та Свободи

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

У день  третьої річниці початку Революції Гідності – 21 листопада у Буську о 14 годині біля меморіалу Героям Небесної Сотні за участю керівників органів влади, священнослужителів, представників громадських організацій, молоді, учасників революції Гідності та АТО відбудеться вшанування пам'яті героїв та покладання  квітів  представниками районної влади, районних організацій і установ, громадськості. 

   Заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи також відбудуться й у інших населених пунктах району. Цього дня, громадськість відвідає поховання Героя Небесної Сотні Ольги Бурої у с.Ріпнів, де помоляться та покладуть квіти до її могили.

Фото з архіву редакції


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