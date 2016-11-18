Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У день третьої річниці початку Революції Гідності – 21 листопада у Буську о 14 годині біля меморіалу Героям Небесної Сотні за участю керівників органів влади, священнослужителів, представників громадських організацій, молоді, учасників революції Гідності та АТО відбудеться вшанування пам'яті героїв та покладання квітів представниками районної влади, районних організацій і установ, громадськості.

Заходи з відзначення Дня Гідності та Свободи також відбудуться й у інших населених пунктах району. Цього дня, громадськість відвідає поховання Героя Небесної Сотні Ольги Бурої у с.Ріпнів, де помоляться та покладуть квіти до її могили.

Фото з архіву редакції