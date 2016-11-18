Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Буську письменник Любомир Стринаглюк презентував свою книгу про знаки часу
Сьогодні у приміщенні Буської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч з поетом, літературознавцем, журналістом, публіцистом, громадським діячем, Членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Любомиром Стринаглюком.
У Буську відбувся районний захід з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи
Близько тисячі бущан сьогодні, 21 листопада, взяли участь у віче, яке відбулося в райцентрі з нагоди відзначення третьої річниці Революції Гідності. До меморіального стенду з фотографіями Героїв Небесної Сотні, що біля міської ради, прийшли помолитися, покласти квіти та запалити свічки пам’яті керівники органів влади району, духовенство, представники громадських організацій, школярі, учасники подій на Майдані, воїни АТО.


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Новини культури

У Буську письменник Любомир Стринаглюк презентував свою книгу про знаки часу

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Сьогодні у приміщенні Буської центральної  районної бібліотеки відбулася зустріч з поетом, літературознавцем, журналістом, публіцистом, громадським діячем, Членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників  Любомиром Стринаглюком.

   Пан Любомир є знаною людиною на Івано-Франківщині. Працював редактором Івано-Франківської телерадіокомпанії, директором телерадіокомпанії „Вежа". Сьогодні займається підприємницькою та громадською діяльністю, засновник мережі книгарень духовної літератури «Назарет».

   Ще зі студентських років пише та друкує вірші, літературно-критичні статті в обласних та всеукраїнських виданнях, антологіях, збірниках, часописах „Світо-Вид", „Перевал", „Дзвін". Автор книжки поезій «Медовий кумир» (1998р) та збірки віршів „Бентежні видива" (2012).
  Любомир Стринаглюк презентував свою нову книгу «Знаки часу. Розпізнавання». Небезпечні символи для нашої віри, яка вийшла у 2015 році й уже витримала п’ять перевидань.  У 2016 році вийшло 6-те видання, доповнене і перероблене. Книжка буде мати продовження.
   В книзі «Знаки часу. Розпізнання» Любомир Стринаглюк проявив себе як публіцист, дослідник, пошуковець.
   Автор цікаво розповів про чисельні знаки, символи, речі, якими ми оточуємо себе в побуті не задумуючись про їх першоджерело, чи є вони такими безпечними для нас та наших близьких.  А найбільше – чого варто стерегтися? Як уникнути небезпеки? На презентації були присутні бібліотекарі Бущини, працівники відділу культури, мешканці Буська. Після презентації, слухачі мали можливість задавати питання і отримати повну і ґрунтовну відповідь, а також придбати книгу.   
  До речі, автор подарував примірник книги «Знаки часу. Розпізнавання» Буській бібліотеці, тож кожен охочий може ознайомитися із цією книгою.


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