Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Сьогодні у приміщенні Буської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч з поетом, літературознавцем, журналістом, публіцистом, громадським діячем, Членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Любомиром Стринаглюком.
Пан Любомир є знаною людиною на Івано-Франківщині. Працював редактором Івано-Франківської телерадіокомпанії, директором телерадіокомпанії „Вежа". Сьогодні займається підприємницькою та громадською діяльністю, засновник мережі книгарень духовної літератури «Назарет».
Ще зі студентських років пише та друкує вірші, літературно-критичні статті в обласних та всеукраїнських виданнях, антологіях, збірниках, часописах „Світо-Вид", „Перевал", „Дзвін". Автор книжки поезій «Медовий кумир» (1998р) та збірки віршів „Бентежні видива" (2012).
Любомир Стринаглюк презентував свою нову книгу «Знаки часу. Розпізнавання». Небезпечні символи для нашої віри, яка вийшла у 2015 році й уже витримала п’ять перевидань. У 2016 році вийшло 6-те видання, доповнене і перероблене. Книжка буде мати продовження.
В книзі «Знаки часу. Розпізнання» Любомир Стринаглюк проявив себе як публіцист, дослідник, пошуковець.
Автор цікаво розповів про чисельні знаки, символи, речі, якими ми оточуємо себе в побуті не задумуючись про їх першоджерело, чи є вони такими безпечними для нас та наших близьких. А найбільше – чого варто стерегтися? Як уникнути небезпеки? На презентації були присутні бібліотекарі Бущини, працівники відділу культури, мешканці Буська. Після презентації, слухачі мали можливість задавати питання і отримати повну і ґрунтовну відповідь, а також придбати книгу.
До речі, автор подарував примірник книги «Знаки часу. Розпізнавання» Буській бібліотеці, тож кожен охочий може ознайомитися із цією книгою.