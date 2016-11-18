Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури У Буську письменник Любомир Стринаглюк презентував свою книгу про знаки часу Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01



Сьогодні у приміщенні Буської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч з поетом, літературознавцем, журналістом, публіцистом, громадським діячем, Членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників Любомиром Стринаглюком. Пан Любомир є знаною людиною на Івано-Франківщині. Працював редактором Івано-Франківської телерадіокомпанії, директором телерадіокомпанії „Вежа". Сьогодні займається підприємницькою та громадською діяльністю, засновник мережі книгарень духовної літератури «Назарет». Ще зі студентських років пише та друкує вірші, літературно-критичні статті в обласних та всеукраїнських виданнях, антологіях, збірниках, часописах „Світо-Вид", „Перевал", „Дзвін". Автор книжки поезій «Медовий кумир» (1998р) та збірки віршів „Бентежні видива" (2012).

Любомир Стринаглюк презентував свою нову книгу «Знаки часу. Розпізнавання». Небезпечні символи для нашої віри, яка вийшла у 2015 році й уже витримала п’ять перевидань. У 2016 році вийшло 6-те видання, доповнене і перероблене. Книжка буде мати продовження.

В книзі «Знаки часу. Розпізнання» Любомир Стринаглюк проявив себе як публіцист, дослідник, пошуковець.

Автор цікаво розповів про чисельні знаки, символи, речі, якими ми оточуємо себе в побуті не задумуючись про їх першоджерело, чи є вони такими безпечними для нас та наших близьких. А найбільше – чого варто стерегтися? Як уникнути небезпеки? На презентації були присутні бібліотекарі Бущини, працівники відділу культури, мешканці Буська. Після презентації, слухачі мали можливість задавати питання і отримати повну і ґрунтовну відповідь, а також придбати книгу.

До речі, автор подарував примірник книги «Знаки часу. Розпізнавання» Буській бібліотеці, тож кожен охочий може ознайомитися із цією книгою.

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