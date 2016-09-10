Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У Буському краєзнавчому музеї побувала гостя з Франції – п. Марія Ванькевич. Її родина колись мешкала в Буську. Вже 5 днів вона гостить в родички Ярослави Мархевки, а до того була в Києві, як делегатка Всесвітнього з’їзду Союзу Українок. В Парижі Союз українок очолює п. Надія Мигаль, рідна сестра Іванки Мигаль, відомої солістки меццо-сопрано Майямської та Канадської Метрополітен Опера.

Пані Марія з цікавістю оглядала в музеї виставку присвячену Іванці Мигаль та багато знимкувала.

У 2017 році нашій славетній землячці виповнилось би 80 років. І п. Ванькевич цікавило, чи будемо цей ювілей святкувати. Спільно з начальником відділу культури та туризму Буської РДА Л. Ціхоцькою погоджено попередньо план цих урочистостей. Зокрема, у Буську відновимо фестиваль української пісні «Ти до нас вертаєшся піснями». На згадку працівники галузі культури подарували п. М. Ванькевич та Н. Мигаль світлинний альбом «Буська земля».