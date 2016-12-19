Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Зараз у Буську тривають роботи з повернення первісного вигляду церкві св.Миколая.
Справа в тому, що початково церква була запроектована видатним українським зодчим Євгеном Нагірним із зовсім іншими (т.зв. цибулястими) банями та широким опасанням по периметру будівлі. Церкву збудували у 30-х рр. ХХ ст. А вже в часах воєнного лихоліття Другої Світової війни сакральна споруда зазнала значних пошкоджень. На той час громада не мала можливості повністю відновити пам’ятку. Таким чином куполи церкви накрили простими, т.зв. шоломовими банями, та не відновлювали окремих елементів храму.
Приємно, що релігійна громада УГКЦ м.Буська парафії св.Миколая дуже ґрунтовно підійшла до проведення реставраційних робіт. Інститут «Укрзахідпроектреставрація», на основі проведених архівних досліджень виготовив проектну документацію.
Відділ культури та туризму Буської РДА