Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки
В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan».
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Новини культури
В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки

В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan».  

Це автобіографічна книга останньої володарки Буського палацу Бадені. Вперше детальну інформацію про родину Бадені бущани прочитали зі сторінок районного часопису «Воля народу» з дописів членів товариства «Бужани». В 1916 р.  дружина Людвіга Бадені шведка Аліція Елізабет Анкаркроне після його смерті успадкувала всі маєтності свого чоловіка. Відомо, що в 1911 році шведська шляхтянка Аліція Анкаркроне вийшла заміж за радника австрійського посольства  Людвіга Бадені. Аліція Анкаркроне - меценатка та доброчинниця, учасниця польського підпільного руху у складі Армії Крайової під час Другої світової війни, член Спілки католицьких жінок, кавалер польської урядової нагороди –Хреста Доблесті (1946р). З 1916 до 1939 р. (буський період) Аліція була володаркою палацу Бадені.  Цей період у житті шведської дворянки описаний у згаданій книзі. Остання володарка палацу написала її на схилі літ у 1972 році. Як розповіла учасникам зустрічі пані Соня Енгстром, вона багато років шукала, за що би вхопитися, аби налагодити діяльність з представниками української культури. Зокрема, хотілось більше довідатись  про таку цікаву особистість, якою була Аліція Алкаркроне, побувати в Буській резиденції Бадені. І от її мрія здійснилася.
Багато цікавих фактів про події тих часів розповіли їй мешканці Буська Михайло Зозуля, демонструючи сказане копіями давніх світлин, та Людмила Ціхоцька. Цікавій зустрічі завдячуємо працівникам Буського Інтернет – центру Богдану та Марії Литвинам, які через Інтернет сконтактували з Сонею Енгстром та запросили її до Буська, а також члену товариства «Бужани», доценту ЛНУ ім.І.Франка Івану Ціхоцькому.

В межах заходу пані Соня відвідала палац Бадені та інші цікаві історичні місця древнього Буська. У презентації взяли участь перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків та депутат Буської районної ради Василь Кашуба.

О.Стецик, директор Буської РЦБС,
Л.Вовк, зав.методичного відділу Буської ЦРБ


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