Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Завтра, 14 грудня 2016 року, о 12.00 відбудеться відкриття меморіальних дошок нашим ГЕРОЯМ, які віддали своє життя за Україну і за кожного з нас. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Галина Абрам’юк. Цю інформацію нам підтвердив начальник відділу мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради Руслан Стецюк.

Пам’ятні дошки відкриють:

- Піцулу Віктору Петровичу, ліцей №4, вул. Небесної сотні, 18-А;

- Горбачовій Анастасії Валентинівній і Руснаку Дмитру Григоровичу, військово-спортивний ліцей, вул. Луковецька, 29;

- Міговану Віктору Миколайовичу, ЗОШ №24, вул. Фізкультурна, 5;

- Файфурі Владиславу Омеляновичу, ЗОШ №11, вул. Південно-Кільцева, 7-Б;

- Ткачуку Сергію Андрійовичу, в ЗОШ №30, вул. Щербанюка, 4

"ПАМ'ЯТАЙМО СВОЇХ ГЕРОЇВ! ГЕРОЯМ - СЛАВА!...", - написала Галина Абрам'юк.

Галина Єреміца, Громадські новини міста