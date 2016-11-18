Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
У Чернівцях відкриють меморіальні дошки 6-ти загиблим Героям
Завтра, 14 грудня 2016 року, о 12.00 відбудеться відкриття меморіальних дошок нашим ГЕРОЯМ, які віддали своє життя за Україну і за кожного з нас. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Галина Абрам’юк. Цю інформацію нам підтвердив начальник відділу мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради Руслан Стецюк.
На Львівщині на сміттєзвалищі облік відходів проводитися неналежно
Журналісти Буського медіа порталу вкотре зафіксували, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями!


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини культури
Новини культури

У Чернівцях відкриють меморіальні дошки 6-ти загиблим Героям

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Завтра, 14 грудня 2016 року, о 12.00 відбудеться відкриття меморіальних дошок нашим ГЕРОЯМ, які віддали своє життя за Україну і за кожного з нас. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Галина Абрам’юк. Цю інформацію нам підтвердив начальник відділу мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради Руслан Стецюк.

Пам’ятні дошки відкриють:
- Піцулу Віктору Петровичу, ліцей №4, вул. Небесної сотні, 18-А;
- Горбачовій Анастасії Валентинівній і Руснаку Дмитру Григоровичу, військово-спортивний ліцей, вул. Луковецька, 29;
- Міговану Віктору Миколайовичу, ЗОШ №24, вул. Фізкультурна, 5;
- Файфурі Владиславу Омеляновичу, ЗОШ №11, вул. Південно-Кільцева, 7-Б; 
- Ткачуку Сергію Андрійовичу, в ЗОШ №30, вул. Щербанюка, 4 
"ПАМ'ЯТАЙМО СВОЇХ ГЕРОЇВ! ГЕРОЯМ - СЛАВА!...", - написала Галина Абрам'юк.

Галина Єреміца, Громадські новини міста


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини культури

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  Ученики школ Бущины поздравили своих наставников