Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





8 вересня 2016 року в Івано-Франківську, Коломиї та Чернівцях відбудуться урочистості з нагоди 150-річчя залізничної лінії Львів-Станіславів-Чернівці. З нагоди 150-ї річниці від дня прибуття першого потяга зі Львова до сучасного Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців, на четвер, 8 вересня, залізничники запланували урочистості на вокзалах цих міст. У дорогу, якою прямував потяг у вересні 1866 року, до 150-річчя лінії відправиться ретро-потяг на чолі із паровозом Л-3535. Про це Громадським новинам повідомила фахівець зв’язків з громадськістю Львіської залізниці Марія Юрків.

Перша зупинка ретро-потяга – на станції Івано-Франківськ. Прикарпатців запрошуємо на урочистості о 10:00 год. До уваги представників ЗМІ!!! У зв’язку з особливостями сценарію та потребою в організації переїздів для представників ЗМІ, брифінг керівництва залізниці та представників місцевої влади заплановано о 9.30 біля центральної сцени на першому пероні вокзалу Івано-Франківськ. Основна тема: історія, проблематика та перспективи залізничного руху на дільниці Львів-Чернівці. Далі за маршрутом – зупинка та святкові заходи на Коломийському вокзалі – о 12:00 год. Паровоз прибуватиме на кінцеву станцію – у Чернівці, о 15:00 год. Тут відбудуться фінальні святкування на першому пероні головного вокзалу. Для усіх охочих журналістів буде організовано також виїзд зі Львова.

Історична довідка:

Після побудови залізниці Перемишль-Львів, фактичним прологом «піднесення» залізниці став реалізований за вкрай несприятливих обставин у 1866 році проект Львівсько-Чернівецької залізниці. Проект майбутньої траси розробили англійські інженери. Будівництво розпочалося у травні 1865 року. Залізниця пролягла через Ходорів, Галич, Станіславів, Коломию, Снятин та пов’язала Львів зі столицею Буковини. 1 вересня 1866 року, у суботу, об 11-й годині ранку прикрашений прапорами та гірляндами потяг, у якому розмістились кілька сотень осіб, під звуки військового оркестру вирушив зі Львова. Столиця Буковини зустріла потяг о 20:00 годині численним натовпом людей. Від їхнього імені прибулих вітав бургомістр Яків Петрович. Потяг вирушав зворотно аж увечері 2 вересня.