Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У неділю, 28 серпня 2016 року, одному з найбільших сіл Буковини – Великому Кучурову виповниться 594 роки. З нагоди свята Великокучурівська територіальна об’єднана громада запрошує на святкування Дня села. Про це нам повідомив голова Великокучурівської об’єднаної територіальної громади Василь Тодеренчук.

Святкове дійство відбуватиметься на стадіоні села Великий Кучурів. У програмі свята – виставка-ярмарок, дитячі розваги, концерт.

Довідково:

За археологічними даними, село Великий Кучурів існує з XIV століття. Вважають, що його заснували вихідці з села Кучурова (нині Малий Кучурів Заставнівського району), які переселилися сюди і на новому місці зберегли назву старого села, що згодом дістало іншу – Малий Кучурів, а нове поселення – Великий Кучурів.

Перша згадка про село знаходиться в історичних джерелах 1422 року, коли молдавський господар Олександр Добрий подарував Великий Кучурів боярину Богушу. Після цього упродовж кількох століть село переходило з рук в руки воєвод і бояр, світських і духовних феодалів, які продавали або дарували його один одному.

У рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року утворена Великокучурівська сільська об’єднана територіальна громада. Адміністративний центр – село Великий Кучурів. До складу громади входять Великокучурівська,Снячівська та Тисовецька сільські ради Сторожинецького району, які 27 липня 2015 року прийняли рішення про добровільне об'єднання громад. 14 серпня 2015 року утворення громади затвердила своїм рішенням Чернівецька обласна рада.

Галина Єреміца, журналіст Громадські новини. Чернівці.