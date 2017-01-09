Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Це вже третій флешмоб «UnitedUkraine», який організовують до Дня Соборності України.

Учасником акції може стати кожен, хто підтримує Україну, прагне її єдності та припинення військової агресії з боку Росії.

За словами співорганізатора, голови ВМГО «Батьківщина Молода» Сергія Митрофанського, прагнення українського народу до єдності є надзвичайно важливим у складні періоди випробувань.

«Минулого року до акції долучились понад 15 000 українців зі всього світу. Тим самим усі продемонстрували, що єдність - це велика сила, яка допоможе українському народу відшукати сили, вистояти та перемогти», - наголосив він.

У 2016 році в акції «UnitedUkraine» взяли участь понад 15 000 учасників із 68 країн світу та 117-ти населених пунктів в Україні. До флешмобу долучились Президент України Петро Порошенко, Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет, Генеральний Секретар Світового Конгресу Українців Стефан Романів, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, народні депутати України, депутати Європарламенту та багато інших.

Цього року організатори акцентують увагу на цілісності території України та тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Планується залучити учасників з 200 населених пунктів в Україні та понад 40 країн світу.

Детальна інформація про те, як можна долучитися до флешмобу, міститься на сторінці акції у Facebook.