Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





До 25-річчя Незалежності України та з нагоди 160-ти річного ювілею з дня народження Івана Франка Інститут фізики НАН України започаткував проведення соціально-інноваційного заходу «Науковий пікнік» з метою популяризаторства науки в суспільстві.

24 серпня 2016 року захід відбувся в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Нанотехнології та наноматеріали” (НАНО-2016), що традиційно проводиться Інститутом фізики НАН України. Співорганізаторами виступили Львівський Національний Університет ім. І.Франка, Міністерство освіти і науки України та інші партнери. Цьогорічне свято науки привернуло увагу понад 700 учасників з 29 країн світу та біля 5000 мешканців і гостей Львову.

Науковий пікнік було проведено під гаслом “Наука для суспільства” і відвідувачі могли ознайомитися як зі здобутками українських знаних вчених, так і молодих науковців, а також досягненнями світової науки. Урочисте відкриття вже традиційно прикрасила церемонія спільного випуску міжнародною громадою білих голубів як символу злагоди та миру.

До уваги глядачів на цій науковій платформі були представлені діючі моделі від більше десятка провідних організацій та лідерів інноваційного виробничого ринку, а також експозиційна ділянка. Молоді дослідники продемонструвати свої розробки в галузі нанотехнологій та наноматеріалів, а також суміжних напрямків. Були присутні представники провідних наукових установ України зі своїми новітніми розробками. Також представники підприємств України презентували діяльність націлену на виробництво високотехнологічної продукції світового рівня. На заході можна було ознайомитись з науково-популярними відеоматеріалами про видатних українських вчених, нанотехнології в Україні та світі, шляхи та перспективи їх подальшого розвитку.

“На Науковому пікніку люди різних вікових груп мали змогу дізнатися про сучасну базу робототехніки, тенденції в інноваційному навчанні та розробці програмного забезпечення. Діти за допомогою спеціального набору інструментів мали змогу власноруч зібрати електронні пристрої, навчитись керувати роботами та дронами. Також були представлені технології, які мають за мету зробити світ більш зручним для людей та проведення бізнесу. На Науковому пікніку були представлені різні навчальні програми для полегшення засвоєння іноземних мов, надана нагода взяти участь у цікавих дослідах з природничих наук, зокрема, дослідити власноруч старовинні артефакти. Загалом, в заході взяли участь понад 1000 дітей. Це свідчить про високий рівень зацікавленості молоді в інноваціях та прагненні до освіти. Тож, Науковий пікнік – це популярний захід, який ми плануємо розвивати та вдосконалювати як популярний метод аплікації та розповсюдження наукових знань та інновацій”, - зазначила к.ф.-м.н. Олена Фесенко, ініціатор та головний організатор Наукового пікніку НАНО - 2016, завідувач відділом Міжнародної науково-інноваційної співпраці Інституту фізики НАН України.

Наразі конференційна робота продовжується і на НАНО -2016 провідні світові експерти ведуть діалог про роль нанонауки в сучасному суспільстві, її розвиток та можливісті залучення інвестицій. Зокрема, обговорюються подальші перспективи застосування вуглецевих матеріалів, вчені діляться європейським досвідом розвитку нанотехнологій. На заході всім зацікавленим можна отримати актуальну інформацію про українські та світові програми, що стимулюють розвиток нанотехнологічної галузі у нашій країні. Вчені найкращих університетів та гості з дослідницьких інститутів Європи дискутують про розвиток нанотехнологій та перспективи застосування досвіду та інноваційних ідей в Україні. Конференції триватиме до 27 серпня 2016 року. Запрошуються бажаючі долучитися до роботи заходу!

Оксана Будник,

Організаційний комітет,

093-621-71-91