Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





29 серпня у Львові завершився Чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Команда України завоювала 12 медалей і в загальному медальному заліку обійшла такі високотехнологічні країни, як США та Китай.

У змаганнях дорослих команд українці отримали звання абсолютного Чемпіона світу. На другому місці опинилась команда Болгарії, третє відійшло збірній США. У командному заліку збірна України завоювала 3 золотих і 1 срібну медаль. В особистому заліку троє українських спортсменів завоювали срібло, двоє – бронзу. Призові місця наші спортсмени зайняли у п’яти різних класах ракет.

Юніорська збірна України відмінно виступила у класі S9A (на тривалість польоту з ротором). У ньому вона заробила 1 золоту медаль у командному заліку, а також 1 золоту та 1 бронзову медалі в особистому. Це подарувало їй четверте місце в абсолютному заліку, а кращими юніорськими збірними стали команди Словаччини, Польщі і Китаю.

Успіхом українці також відмітились у додатковому класі змагань S2/P – імітації польоту ракети з крихким вантажем на борту, який повинен залишитися неушкодженим. Тут юніорська збірна взяла перше загальнокомандне місце та перше місце в особистому заліку. Доросла збірна відмітилась другим загальнокомандним місцем і бронзовою медаллю в особистому заліку. Клас S2/P був уведений у програму змагань за пропозицією американської делегації. Українські спортсмени брали участь у ньому вперше. Переможці розіграли між собою спеціальний призовий фонд у 4000 євро.

«Наші спортсмени, як чинні чемпіони Європи, виступили достойно. Доросла збірна показала стабільний результат, юніорам довелося складніше. Але і цього разу в загальному заліку команда змогла війти у трійку лідерів, обійшовши навіть таких гігантів, як США та Китай», – зазначив Борис Оліфіров, коментатор Чемпіонату світу з ракетомодельного спорту, багаторазовий призер чемпіонатів України та світу.

Окрім офіційних змагань у рамках Чемпіонату відбулися перегони коптерів Copters Race, виставка роботів й інших технологічних розробок Noosphere Engineering School. Глядачі брали участь у майстер-класах із конструювання та запуску ракет, розпису пряників і інших розвагах для всієї родини. Для інтернет-глядачів працювала повноцінна відеотрансляція, а результати змагань практично одразу були доступні у спеціальній онлайн-системі Cup Navigator, розробленій в Україні.

Ракетомодельний спорт – це конструювання та запуск космічних моделей. Офіційний початок він бере в 1962 році, коли Міжнародна авіаційна федерація (FAI) визнала ракетний моделізм видом технічного спорту. Перший Чемпіонат світу відбувся в 1972 році в Югославії.

«Ми, як і на минулорічному Чемпіонаті Європи, отримали найпозитивніші відгуки про організацію змагань від представників FAI та спортсменів із різних країн. Раді, що вийшло залучити до події стільки глядачів та особливо дітей. Ми віримо, що видовищнiсть спорту та перемоги наших спортсменів викличуть у них інтерес до технічних спеціальностей і позитивно вплинуть на розвиток нового інженерного покоління нашої країни», ¬– прокоментував директор Чемпіонату світу з ракетомодельного спорту, директор з інновацій компанії Noosphere Михайло Рябоконь.

Право на проведення Чемпіонату світу з космічних моделей Україна отримала у FAI у 2014 році. Він відбувся з 23 по 30 серпня 2016 року в селі Великий Дорошів неподалік від Львова та зібрав близько 300 спортсменів з 19 країн, а також кілька тисяч глядачів.