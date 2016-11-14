Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Швидше за все ви погодитеся з думкою, що сьогодні без освітлення не обійдеться не одне житлове та комерційне приміщення. І далеко в минуле відійшли свічки і гасові лампи. Як правило, свічки використовують для спеціальних заходів, наприклад, для романтичних вечорів.

Найбільшою популярністю серед безлічі освітлювальних приладів користується люстра. І купувати люстру краще виходячи з того, у якому приміщенні вона буде розташована. Абсолютно різні моделі люстр виглядають по-різному і не завжди та люстра, яка буде ідеально виглядати в спальні, підійде для кухні.

Сучасні виробники люстр пропонують нам величезний асортимент даного товару. Тепер кожен, навіть самий розпещений покупець, зможе щось підібрати на свій смак.

А що з цього приводу кажуть експерти?

Більшість експертів прийшли до єдиної думки, що вибір люстри повинен грунтуватися на особистих перевагах того, в чиєму будинку вона буде встановлена. Хоча, звичайно ж, в даному питанні є свої правила.

Наприклад, в невеликому за площею приміщенні з низькою стелею краще не використовувати величезні підвісні світильники. Такий світильник тільки візуально зменшить кімнату, а високі людям створить додаткові незручності. В таку кімнату краще вибрати стельову люстру невеликого розміру.

Перед прийняттям остаточного рішення щодо покупки люстри ознайомтеся з її характеристиками, їх зазвичай вказують компанії виробники.

Важливим параметром є споживання електроенергії. Природно, краще вибирати найбільш економічні варіанти люстр. Хорошим придбанням стане люстра з можливістю зміни потужності освітлення. При виборі люстри також необхідно врахувати кількість режимів включення – вибір необхідно робити тільки виходячи з особистих переваг.

Також у характеристиках люстри завжди вказана допустима температура нагріву і потужність лампи, яка підходить саме під цей світильник.

До вибору типу лампи для вашого світильника теж необхідно підійти максимально відповідально. Лампи розжарювання споживають досить багато електроенергії, але на відміну інших видів ламп мають приємний для очей тепле світло. Лампи розжарювання вкрай небажано брати для люстр з пластику або текстилю. Така лампа в процесі роботи сильно нагрівається і може пошкодити тканину або пластик. Найефективнішими вважаються галогенні лампи. Така лампа прослужить вам досить тривалий термін. Люмінесцентна лампа має холодне світло, що не кожному прийдеться до смаку. Найбільш економічними в плані витрат на електроенергію є світлодіодні лампи.

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