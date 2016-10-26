Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





За своє життя кожен з нас стикався з необхідністю перевозити меблі, речі, коробки та мішки з товаром. Послуга "вантажники Київ" є важливою складовою частиною будь-якого бізнесу. Доставка сировини, вивезення готової продукції, невід'ємна частина організації робочого процесу. Велике значення має надійність і якісне надання послуг по перевезенню. Ми гарантуємо дотримання графіка руху і своєчасність перевезення. Які послуги можуть надавати вантажоперевізники.

Доставка звичайних вантажів по території країни в найкоротші терміни. Допомога при експортних перевезеннях у країни Євросоюзу чи Азії. Доставка товарів з прилеглих країн на територію країни. Правильна перевезення речей і негабаритних товарів на великі відстані. Можна організувати доставку сипучих або збірних вантажів. Перевезення меблів з офісу або квартири при зміні місця проживання.

Вимоги до компанії забезпечує доставки вантажів. Наявність транспорту будь тонажності в ідеальному технічному стані. Великогабаритний транспорт здатний перевозити великотоннажні та негабаритні вантажі. Надання допомоги при оформленні супровідних документів. Розробка оптимальних маршрутів пересування. Надання допомоги при упаковці вантажів перед їх транспортуванням. Страховка на кожну перевозимую партію товару. Вантажне таксі може гарантувати схоронність перевезеного товару по всьому маршруту руху. Забезпечення зберігання при тривалій доставці. Допомога при митному оформленні. Які послуги надає компанія. Вантажні перевезення сипучих вантажів на будь-які відстані спеціальним транспортом. Доставка спеціального обладнання нестандартних розмірів. Перевезення меблів з офісу або квартири. Допомога при завантаженні і встановленні. Перевезення будь-яких товарів на палетах. Якщо виникла необхідність швидко перевезти вантаж з однієї частини міста в іншу або відправити товар в інше місто або країну наше підприємство допоможе організувати транспортування і гарантує своєчасну доставку. Вантажне таксі це найпростіший спосіб вирішення проблем пов'язаних з переїздом та транспортуванням. Автопарк підприємства має достатню кількість вантажних автомобілів здатні в найкоротший час вирішити ваші проблеми. Кваліфікований персонал надасть необхідну допомогу. Всі консультації безкоштовно. Для оформлення заявки досить подзвонити по телефону або заповнити бланк замовлення на нашому сайті. Менеджер негайно зателефонує телефону для уточнення адреси та часу здійснення перевезення. Форма оплати вибирається споживачем і здійснюється після виконання послуги. Ми пропонуємо криті тестовані причепи, спеціальні платформи для великої техніки, рефрижератори і малогабаритні вантажівки. Ми допоможе швидко вирішити проблему, і доставимо вантаж у повній цілості в потрібний для споживача місце.