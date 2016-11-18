Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Одна з найперших відмовок, чому люди хочуть, але не вчать англійську — "немає часу". Хоча, проаналізувавши свій день, кожен другий чоловік зрозуміє, що навіть в напруженому графіку знайдеться кілька годин вільного часу за тиждень, який можна було б присвятити корисного хобі.

Тайм-менеджмент або, де знайти час?

Люди, які вивчають тайм-менеджмент, стверджують, що найчастіше ми просто не усвідомлюємо, що маємо досить вільного часу, який можна присвятити вивченню іноземної мови без шкоди роботі, хобі, відпочинку та особистому житті. Щоб зрозуміти, де він, потрібно завести свого роду щоденник і записувати всі свої дії в точності до хвилини. Не станемо наводити приклади подібних розкладів дня, скажемо тільки, що у більшості людей виявилося не менше двох годин вільного часу, які йдуть на дорогу на роботу-додому, навчання, поїздки в магазин, спортзал тощо Їх можна використовувати з користю, слухаючи записи уроків, подкастів і просто аудіокниг англійською.

Парадоксально те, що багато хто навіть не замислюються, що витрачають безцінні хвилини життя на банальну оцінку зустрічних в метро або на зупинці, вивчення видів за вікном автобуса, які практично не міняється день від дня. Ми можемо годинами стояти в черзі, мити посуд в тиші, прасувати, прибирати і навіть не подумати включити в цей час новий подкаст англійською мовою, який допоможе відточувати аудіювання. Головне-поставити собі мету і запастися засобами. Ви здивуєтеся, як багато вільного часу у Вас з'явиться!

«Unilang»: Ваш помічник у вивченні англійської мови!

Природно, непогано мотивує щоденні тренування у вивченні іноземної мови відвідування мовної школи. Особлива атмосфера занять, спілкування англійською, маса цікавих методичних матеріалів, аудіо - і відеозаписів тільки лінивих на надихнуть знаходити час на самоосвіту. Плюс, кваліфіковані педагоги школи намагаються кожному учневі підібрати цікаві матеріали в оригіналі для прослуховування та читання, виходячи із способу життя, поглядів і уподобань.