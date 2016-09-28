Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





З 1 серпня 2016 року вступив в силу Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIІI «Про публічні закупівлі» для усіх замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання.

Львівська торгово-промислова палата проводить навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету та уповноважених осіб. Абзацом другим статті 11 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIІI «Про публічні закупівлі» пропонується голові, секретарю, іншим членам тендерного комітету та уповноваженим особам пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Цією ж статтею передбачено, що голова тендерного комітету призначається замовником несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. У разі визначення замовником уповноваженої особи (осіб) організація роботи здійснюється нею (ними) самостійно згідно з умовами трудового договору (контракту) або положення.

Програма семінару передбачає особливості нової системи, визначення порогів при застосуванні електронної системи закупівель, створення тендерної документації, використання нових онлайн-інструментів, в тому числі системи електронних закупівель ProZorro, а також застосування нецінових критеріїв при визначенні переможця торгів, переговорної процедури закупівель та конкурентного діалогу.

Основним завданням семінару: надання слухачам необхідних теоретичних знань щодо організації та здійснення публічних закупівель, порядку проведення процедур закупівель, набуття слухачами вмінь і навичок з питань, що виникають під час здійснення процедур публічних закупівель.

Учасники семінару мають можливість отримати відповіді фахівців на запитання щодо певної специфіки закупівель, особливостей підготовки тендерної документації та вимог до неї.

Учасники семінару після закінчення навчання та підвищення кваліфікації отримують іменний сертифікат про проходження навчання/підвищення кваліфікації, методичну літературу з урахуванням останніх змін законодавства України з питань публічних закупівель, збірник з нормативними документами на електронному носії (компакт-диск), а також забезпечуються харчуванням.

Базове навчання членів тендерного комітету буде проводитися 19-20 жовтня 2016 року. Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету буде проводитися 25-26 жовтня 2016 року Вартість базового навчання для одного представника від організації становить 1420 – грн. з ПДВ. Вартість підвищення кваліфікації одного представника від організації становить 840 – грн. з ПДВ.

Для участі у семінарі просимо надати заявку за формою, що додається, факсом за номером (032-295-51-83, 032-276-46-11) або е-mail: valkanna@cci.lviv.ua. Повідомляємо, що семінари будуть проводитися і в подальшому. Також проводяться виїзні семінари на базі підприємства замовника.

Додаток: форма заявки для участі у семінарі.