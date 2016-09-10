Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Про освіту

На Львівщині школярі Буського району реалізовують власні проекти

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Творити якісні зміни у громадах можуть навіть… діти! А заохотити їх, підказати, де шукати можливості, інформацію та гроші, навчити азів проектного менеджменту у Буському районі на Львівщині взялися громадська організація «Молоді лідери України» за сприяння благодійного фонду «Українська Галицька Фундація».

   Загалом у «Школі молодого лідера: Проектний менеджмент» навчалися 14 дітей з п’яти сіл Буського району та 13 дітей зі Львова. У межах Школи діти генерували найрізноманітніші ідеї, створювали проекти, самотужки розподіляючи обов’язки та відповідальність, навчалися фандрайзингу та багато іншого. А в результаті – самі діти створили 6 цікавих проектів, 5 з яких будуть реалізовані у Надбужжі за підтримки «Української Галицької Фундації».
   «Ми взяли собі за мету – дати дітям знання, натхнення та інструменти для втілення якісних змін. І це нам вдалося на славу!, - розповідає голова Правління Фонду Валентина Глєбова-Ведровська, яка координувала діяльність Школи, відвідуючи кожне село, з якого були її учасники. – Вже в кінці серпня в с.Тур’я буде закуплено спортивний інвентар для облаштування спортивного залу. Так само у вересні новий спортивний зал облаштують і в с.Заводське. В Соколівці встановлять дитячий майданчик, в Побужанах – проведуть річний курс англійської мови для дітей, а в Буську буде створено «Вільний простір для молоді».
   Спільна робота над проектами згуртувала не тільки дітей, а й громади. За час навчання, у кожному з сіл сформувалися молоді команди однодумців, яким вдалося налагодили співпрацю з керівництвом шкіл, локальним малим бізнесом та місцевою владою. Маючи доволі мало часу, діти самостійно продумали все – від того, що вони хочуть зробити, і до того, як і де роздобути на це кошти, адже умовою дофінансування проектів від «Української Галицької Фундації» був власний внесок громади.
   «На жаль, тих знань, які дає школа, недостатньо, аби діти йшли в доросле життя сформованими особистостями, знали, чого хочуть, і вміли цього досягати. Саме тому ми продовжуватимемо свою роботу в цьому напрямі. Розробляємо навчальну програму, з якою наші тренери будуть відвідувати сільські школи та школи-інтернати, адже там діти якраз чи не найбільше недоотримують можливостей здобувати якісні сучасні знання. А вже наступного року плануємо запустити у всіх школах Галичини навчальну програму для старшокласників, яка включатиме основи лідерства, фінансової грамотності, ораторського мистецтва, тайм-менеджменту, проектного менеджменту, енергоефективності, громадської активності та  відповідальності тощо. Ми хочемо допомогти дітям повірити в свої сили і спрямовувати їх до досягнення успіху, бо вважаємо, що розвиток молодого покоління є невід’ємною складовою сталого та якісного розвитку громад.
   Щоб ми могли робити ще більше, нам потрібні активні люди на місцях. Тому радо запрошуємо в команду!» - каже Валентина Глєбова-Ведровська.
   Контакти Благодійного Фонду «УГФ»: 
galician.foundation@gmail.com, моб. тел.: 097-18-38-210, 066-000-76-46

фото Мирослав ТИМЧИШИН


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