Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Школярі Буського району проводять акцію «Миколай воїнам АТО»
Кожного року в ніч на 19 грудня мільйони дітей з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою від Святого Миколая. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Учні Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завжди підтримують акції на підтримку воїнів АТО, не став винятком і цей рік.


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Про освіту

Школярі Буського району проводять акцію «Миколай воїнам АТО»

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Кожного року в ніч на 19 грудня мільйони дітей з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою від Святого Миколая. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Учні Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завжди підтримують акції на підтримку воїнів АТО, не став винятком і цей рік. 

  Напередодні свята Миколая у школі розпочалась акція «Миколай воїнам АТО». Учні підготували маленькі пакуночки з солодощами та мандаринами, намалювали малюнки, написали листи подяки та підтримки для наших Героїв. Всі зібрані подарунки діти передали волонтеру Вороновському, який разом з товаришами поїде на Схід, привітати наших захисників зі святом Миколая. Дякуємо усім небайдужим учням, що долучились до акції! 
Слава Україні!
Ірина Дусан, педагог-організатор 
Красненської ЗОШ №1 I-III ступенів


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