Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Кожного року в ніч на 19 грудня мільйони дітей з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою від Святого Миколая. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Учні Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завжди підтримують акції на підтримку воїнів АТО, не став винятком і цей рік.

Напередодні свята Миколая у школі розпочалась акція «Миколай воїнам АТО». Учні підготували маленькі пакуночки з солодощами та мандаринами, намалювали малюнки, написали листи подяки та підтримки для наших Героїв. Всі зібрані подарунки діти передали волонтеру Вороновському, який разом з товаришами поїде на Схід, привітати наших захисників зі святом Миколая. Дякуємо усім небайдужим учням, що долучились до акції!

Слава Україні!

Ірина Дусан, педагог-організатор

Красненської ЗОШ №1 I-III ступенів