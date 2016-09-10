Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Про освіту

У Буському районі побільшало школярів

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

У Буському районі розпочато новий навчальний рік в усіх 42 загальноосвітніх закладах (16 ЗОШ – І-ІІІ ст., 16 - ЗОШ І-ІІ ст. та 10 ЗОШ І ст.), які 1 вересня відчинили свої двері для 5121 школярів, яких навчатимуть 868 вчителів. 

   Школярів, батьків, педагогів з святом привітали керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, священики, депутати районної та місцевих рад.
   Відрадно, що цьогоріч переступили поріг шкіл району на 133 учнів більше, порівняно з минулим навчальним роком. Першокласників цього року 519.


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