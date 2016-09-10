Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У Буському районі розпочато новий навчальний рік в усіх 42 загальноосвітніх закладах (16 ЗОШ – І-ІІІ ст., 16 - ЗОШ І-ІІ ст. та 10 ЗОШ І ст.), які 1 вересня відчинили свої двері для 5121 школярів, яких навчатимуть 868 вчителів.

Школярів, батьків, педагогів з святом привітали керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, священики, депутати районної та місцевих рад.

Відрадно, що цьогоріч переступили поріг шкіл району на 133 учнів більше, порівняно з минулим навчальним роком. Першокласників цього року 519.