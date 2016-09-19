Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У п’ятницю, 23 вересня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка оглянув фабрику із виробництва м'яких меблів данської компанії "Крагелюнд Феніче Холдинг АпС" у с. Лозина Яворівського району. Керівник області ознайомився із будівництвом нового виробничого цеху загальною площею 7200 кв.м, який повинен запрацювати вже у листопаді. Вартість здійсненних інвестицій у 2016 році становить близько 2 млн євро.

Також в подальшому розглядається питання розширювати можливості та шукати інші виробництва, зокрема обговорювали питання по інших підприємствах. Дуже детально ознайомились з продукцією samara.folien.ru це виробничо-торгова компанія, що працює на ринку ревізійних люків, будівельних і оздоблювальних матеріалів, кліматичного обладнання та сантехніки, котра викликала дуже велике зацікавлення серед учасників.Тому що вони представили дуже якісну продукцію.

За словами директора підприємства Назара Притули, тут виготовлятимуть м’які меблі різної конфігурації для європейського ринку. "Нові потужності дадуть можливість створити нові робочі місця. І ми плануємо збільшити кількість працюючих на заводі з 60 до 200 осіб", - додав він.

Сьогодні на фабриці вже працюють столярний і швейний цехи. На разі тривають роботи із проведення комунікацій, монтажу промислової підлоги для нових приміщень. На черзі також влаштування вентиляції та освітлення.

Як розповів голова Яворівської РДА Орест Хлян, у районі кожен такий промисловий об'єкт – "на вагу золота". "Яворівщина – один із найбільших районів та найбільш густознаселений в області. А так як він є ще й прикордонним, то виникають труднощі із робочою силою, яка часто шукає праці поза межами нашої держави, - зазначив керівник району. - Проте на цю ситуацію вплине позитивний інвестиційний клімат, який панує у районі. Для прикладу, у жовтні компанія "Фуджікура" планує відкрити тут вже другий завод на понад 1,5 тис робочих місць. І це ще далеко не остання інвестиція".

Зазначимо, що підприємство із виробництва м'яких меблів на Яворівщині розпочало роботу ще у 2008 році.

На даний час готову продукцію експортують лише за кордон. Проте у майбутньому власники розглядають можливість реалізації її і в Україні. Середня заробітна плата працівників становить близько 4,5 тис грн.