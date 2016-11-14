Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У вівторок, 15 листопада, у Києві відбулась одна із головних подій українського бізнес-календаря – 17-ті Щорічні загальні збори Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА). Участь у заході взяли понад 700 осіб, серед яких директори членських компаній, представники Уряду, партнери та друзі ЄБА. Статусність та важливість цієї події підкреслив й візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який виступив під час відкриття зборів.

Львівська ОДА стала єдиними представником влади обласного рівня на цьому заході. Адже, за словами учасників зборів саме Львівщина є яскравим прикладом безпечного бізнес середовища, а також одним із передових регіонів України у реалізації цілої низки економічних та інвестиційних проектів. Облдержадміністрацію представляв перший заступник голови ОДА Ростислав Замлинський.

Варто зазначити, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у виступі відмітив, що для Уряду особливе значення має створення якісного бізнес-середовища і бізнес-клімату в Україні. Він наголосив, що керівництво держави побудувало із бізнесом якісний діалог для відкритого обговорення усіх проблемних питань.

"Для нас дуже важливо, щоб ваші інвестиції, ваші підприємства були успішними. Ми можемо багато говорити про розвиток економіки або макроекономічне зростання, але дуже важливо, щоб ви відчули, що ситуація змінюється. Ви можете інвестувати, реінвестувати в розвиток нашої національної економіки, а ми маємо реагувати на ті запити, які у вашому бізнес-середовищі є, для того, щоби створювати нормальні умови", - підкреслив Володимир Гройсман.

Відкритість українського уряду до бізнесу та налаштованість на викорінення перепон для його розвитку відзначила й виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко: "Багато чого корисного Уряд зараз робить, позитивного. Ми це відчуваємо".

Додамо, Щорічні загальні збори Європейської Бізнес Асоціації є важливою міжнародною платформою, де можна почути відверті погляди світових лідерів, які мають досвід роботи на вищому рівні бізнесу, та політиків України, а також останні напрацювання українських державотворців.

На офіційній частині також виступили європейські та українські ключові діячі та політики. Під час зборів оголосили результати виборів членів правління та підсумували діяльність Асоціації за рік.

Довідка:

Європейська Бізнес Асоціація щорічно проводить найбільший та найексклюзивніший захід для директорів компаній – Щорічні загальні збори членів Асоціації, які є найвищим органом управління та мають стратегічне значення для її діяльності. Під час Загальних зборів президент та виконавчий директор представляють членам результати діяльності ЄБА за минулий рік та плани на поточний. Також відбуваються вибори Правління Асоціації.