Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У четвер, 17 листопада, у Львові стартувала Міжнародна агропромислова виставка "EuroAGRO". Упродовж трьох днів у виставковому центрі "Південний-ЕКСПО" українську та польську аргопродукцію та техніку представлятимуть понад 100 компаній.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка подякував партнерам та організаторам виставки та наголосив, що ця експозиція перш за все дає змогу продемонструвати можливості українських та польських товаровиробників, а також обмінятися досвідом. Свою продукцію також представляла компанія котра спеціалізується на декорі інтер'єру, більш детально з продукцією можна ознайомитись тут http://sota-kiev.com.ua. Спеціалісти націлені допомогти створити бездоганний вигляд вашого житла, а консультанти допоможуть не тільки підібрати необхідний декор, але і розкажуть про особливості монтажу і тонкощі експлуатації, так як відмінно знайомі з практичною стороною питання.

"Наш регіон, який визначив для себе конкретні стандарти, прагне знайти своє місце на аграрному ринку України та Європи. Сьогодні 40% українського експорту займає сільськогосподарська продукція. Це, зокрема, свідчить про можливості регіону, а також хорошу конкуренцію між компаніями, - зазначив Олег Синютка. - Дуже важливо, що Львівщина впевнено займає власну нішу у аграрному комплексі, зокрема у таких сферах як кооперативний рух, малий і середній бізнес. У цих сільськогосподарських напрямках, я переконаний, наш регіон стане модельною областю. А співпраця з іноземними компаніями та розширення мережі власних агропромислових підприємств цьому сприятиме".

За словами очільника області, науковий потенціал Львівщини та можливості в аграрній сфері дають можливість створити на території нашої області технологічне модерне виробництво, яке не поступатиметься за якістю та стандартами відповідним європейським зразкам.

На єдиному аграрному майданчику Міжнародної агропромислової виставки також відбудеться конференція у рамках польсько-української співпраці "Інвестиції: стабільні передумови конкурентного розвитку аграрної економіки". Учасники заходу говоритимуть і про інвестиційну привабливість аграрного сектору Львівщини та самоорганізованість і подолання проблем особистих селянських господарств, а також презентуватимуть українські та польські агропідприємства.

Зазначимо, географічна карта українських учасників охоплює Львівську, Київську, Дніпровську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Харківську, Миколаївську, Одеську області. Польську експозицію представлятимуть такі компанії як ADRAF, AGROLA, Firma Agro-Line, Agronas, ALTRO, ARTWET, BIN, BURY Maszyny Rolnicze, Defro, GOSPODARSTWO JACHYMEK, JOTAFAN, Fabryka Wag Kalisto, Metalerg, Smart Nanotechnologies, Staltech, SWIMER, TerraExim – Agroimpex та ін. Сфера їх діяльності охоплює агротехніку, ветеринарію, насіння, технології для тваринництва та широкий асортимент сільськогосподарського обладнання.

З програмою заходу можна ознайомитись тут: http://www.galexpo.com.ua/images/vustavku/agro/2016/program16.pdf